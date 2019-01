El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante el primer mes de su gobierno se presentó una “pequeña disminución” en el índice de homicidios dolosos en el país, y sostuvo que “hay una tendencia a la baja a partir de que entramos al gobierno”.

Obrador afirmó que, en caso de que a su gobierno se le saliera de control del tema de los homicidios, no tendría problema en reconocerlo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, acompañado del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el Primer Mandatario calificó como “mentiras” que en diciembre se hayan registrado 887 homicidios dolosos, un aumento del 65% respecto a noviembre, como lo publicó un diario de circulación nacional.

“Se habló de manera ligera que había un incremento del 65% en delitos violentos, cosa que no coincide con lo que realmente ha sucedido. (…) Nosotros vamos a ser siempre respetuosos de la información, no vamos a ocultar nada. Tenemos ese compromiso, hablar con la verdad, pero también no vamos a permitir que se digan mentiras y vamos a ejercer nuestro derecho de réplica”, afirmó el Presidente, visiblemente molesto por la información difundida por el diario.

“Yo sostengo que aún con pequeña disminución, hay una tendencia a la baja de a partir de que entramos”, mencionó el Presidente mientras mostraba juiciosamente unas estadísticas.

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, cuestionó que el periódico de circulación nacional no haya dado a conocer las fuentes de su metodología, con las que realizó el registro diario de los homicidios.

Incluso, aseveró que el rotativo cometió un error por mencionar que en diciembre se cometieron 887 homicidios, cuando en realidad ocurrieron 1,786 asesinatos.

“Para mitigar este error metodológico tendría que comparar periodos de tiempos idénticos y/o más extensos, lo que permitiría captar fenómenos externos que podrían influir en las tendencias delictivas. (…) Pero no vamos a aprovecharnos del error de un periódico, no. Estamos trabajando con cifras oficiales”, aseveró.

El secretario Durazo comentó que el gobierno federal usa la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para elaborar el informe diario que se le presenta al Presidente de la República sobre el número de homicidios, robo de vehículos, robo a casa habitación y robo de hidrocarburos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que el informe estadístico que elaborará el gobierno federal será público.

“Esto lo tenemos nosotros, lo vemos diariamente. Vamos a, inclusive, subirlo esto que estás planteando. Vamos a transparentar todo, o sea, diario lo vamos a subir; o sea, es ya un acuerdo que tomamos aquí y punto.

“Porque si informamos evitamos la manipulación; entre más información, mejor; así no van a poder inventar cosas y reconocer si, toco madera, se nos descontrola explicarlo y decirlo. Somos gobernantes y actuamos de buena fe, y queremos contribuir a que las cosas mejoren en el país, pero hay circunstancias muy complejas, difíciles. Sin embargo, estamos optimistas y pensamos que vamos a enfrentar los desafíos, los retos, y que vamos a seguir adelante por el bien de todos”, refirió.

Obrador refirió que para disminuir la inseguridad y la violencia en el país, su plan de gobierno también proyecta entregar apoyos a jóvenes para que se capaciten para el trabajo y opten por acudir a la escuela en lugar de tomar el camino de la delincuencia.

“Cuando se entreguen todos los apoyos a jóvenes que están estudiando, que se entreguen las becas, cuando se tenga a todos los jóvenes trabajando como aprendices, cuando los adultos mayores reciban el doble de su pensión, cuando haya más posibilidades de empleo mejor remunerado, esto va a cambiar, esta situación va a cambiar”, refirió.