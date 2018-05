El candidato a la presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Partido Encuentro Social), Andrés Manuel López Obrador agradeció a través de un video en su cuenta de Twitter a la ciudadanía por el apoyo que recibió durante el segundo de bate entre presidenciales realizado la noche del domingo en Tijuana, Baja California.

“Gracias por el apoyo, por el respaldo, no podría yo hacer un buen papel sin sentir la buena vibra de los ciudadanos, de los que me desean lo mejor, los laicos, los que oran, los que me quieren mucho, eso me ayuda bastante, lo místico es importante, muchas gracias”, dijo en el video de poco más de dos minutos de duración.

En el video acusa al candidato Ricardo Anaya de muy mentiroso y mal asesorado.

“Aclaramos cosas, es muy mentiroso el del PAN (Ricardo Anaya), está muy mal asesorado lo de Meade es lamentable. No quise desde luego replicarle al señor Rodríguez (El Bronco), pero si aclaramos sobre todo con el del PAN con Anaya que engaña mucho”, dijo López Obrador.

“Vamos a continuar con nuestra campaña, nos fue bien ese es mi balance, vamos a seguir creciendo, la gente sabe que somos la única opción, la única alternativa para que las cosas de verdad cambien en el país. “Y no vamos a defraudar al pueblo, no les vamos a quedar mal, no vamos a fallarles, no les voy a decepcionar, tengo convicciones, llevo luchando muchos años y vamos a lograr entre todos la transformación del país.

El candidato izquierdista termino su mensaje de Twitter recordando que, “Lo dije hace unos días y lo repito ahora, tengo una ambición legitima, quiero ser un buen presidente de México. Por que lo merece nuestro pueblo, es un pueblo bueno lleno de bondad”.

“No voy a traicionar”, sentenció el candidato que vive su tercer ciclo electoral.

