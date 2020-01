Después de que se difundieran imágenes y videos de algunos integrantes de la Guardia Nacional (GN) que usaron la fuerza para frenar el ingreso de migrantes centroamericanos a territorio nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá sanciones contra los oficiales que violen los derechos humanos.

En su conferencia matutina, el presidente fue cuestionado sobre el actuar de elementos de la Guardia en la frontera sur de México, a donde están llegando caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, y dijo que se revisarán la forma en que han reaccionado.

“¿Habrá sanciones?”, se le preguntó y él respondió: “desde luego que sí, y si hay recomendaciones de Derechos Humanos se van a atender. (Habrá sanciones) al militar o a la Guardia Nacional”, enfatizó.

Al momento en que López Obrador respondía, la vocería de Presidencia proyectó un mensaje que la Guardia Nacional difundió a través de sus redes sociales, en el que se informaba que se habrían sanciones disciplinarias a uno de sus elementos que amagó con lanzar gas a los migrantes.

“Con relación a un video que circula en redes, en donde un elemento de la Guardia Nacional menciona que usará gas en contra de una persona extranjera en Chiapas, se informa que este nunca tuvo gas en su poder ni lo ejerció en contra de persona alguna”.

“Además, reprobamos su actitud poco profesional, motivo por el cual se tomarán las sanciones disciplinarias correspondientes”, se leía en los mensajes publicados por la Guardia Nacional en su cuenta de Twitter.

El presidente López Obrador dijo que pidió a las autoridades que están en la frontera sur, actuar de manera adecuada pues reafirmó que en su gobierno no se violan los derechos humanos; además relató que les pidió cuidado máximo a los migrantes que han solicitado el regreso asistido a sus países de origen.

“Le dije: cuiden bien la seguridad de los regresos asistidos, cuiden que no vaya a haber un accidente, que no falten los medicamentos, la atención médica,” indicó al tiempo que valoró que la Guardia Nacional esté “resistiendo” sin usar la fuerza.

“Muy bien la Guardia Nacional resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando, yo no las he visto (imágenes de los guardias), no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo. En algunos casos, el primer día hubo un hecho aislado, estamos hablando de que están todos los medios allá”.

Luego de que algunos reporteros le comentaron que ayer hubo algunas agresiones, dijo "puede ser, pero es mínimo. No hemos tenido afortunadamente, lesionados, se les ha dado refugio, se les ha dado atención médica. Tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien”, aseguró.