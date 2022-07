Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que el país cursa la semana 14 de la quinta ola de contagios comunitarios de Covid-19, aunque refirió que los datos preliminares muestran que ya desciende.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el funcionario de la Secretaría de Salud dijo: “hay algunos indicadores de que está desacelerando la transmisión de Covid en México. Esto lo vemos porque en los distintos indicadores que tiene que ver con la ocurrencia de casos nuevos, de hospitalizaciones nuevas y de muy lamentables defunciones, así como los porcentajes de positividad, empiezan a mostrar reducción”.

Refirió que todavía no se observa que disminuyan los casos nuevos de contagio respecto a un día anterior, “pero sí vemos que el aumento que se presenta día con día, o semana con semana, es ya menor al que se estaba presentando en las 14 semanas anteriores. Esperemos, y estaremos informando cuándo se presente una reducción”.

Mencionó que, según sus datos, la ocupación hospitalaria por Covid-19 en todo el país es de 18% para camas generales y 5% en camas con ventilador, lo cual dijo es una ventaja que ofrece la vacunación contra la enfermedad.

López-Gatell dijo que, en promedio, la ocurrencia de decesos diarios por Covid-19 es de 33, y dijo que el 70% (7 de cada 10) tiene que ver con personas no vacunadas, mientras que de las personas vacunadas representan el otro 30 por ciento.

Reiteró que la variante Ómicron tiene menos probabilidad de causar un daño grave en las personas, aunque sigue siendo necesaria la prevención con el uso de cubrebocas y con la aplicación de las vacunas.

No se pueden cancelar pasantías

Durante la conferencia matutina, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, se refirió a los asesinatos que han ocurrido en los últimos meses contra jóvenes que realizan su servicio social en Durango y Chihuahua.

En específico se refirió al caso de Eric Andrade Ramírez, pasante de medicina, quien fue asesinado en el Hospital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango, donde hacía su servicio social.

Alcocer Varela expuso que las prácticas con presencia social que hacen los pasantes de medicina no se pueden cancelar, aunque reconoció necesario revisar y garantizar las condiciones de seguridad.

“No es oportuno, no es aconsejable que se suspenda ese proceso de formación tan importante que tienen los médicos; sin embargo, se revisa las condiciones de seguridad, no podemos dejar a un lado los sitios más lejanos, que no tengan condiciones del todo seguras”, dijo.

