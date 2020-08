Aunque admitió que México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menor cantidad de pruebas realiza por cada millón de habitantes para detectar casos de Covid-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insistió en que el uso de pruebas no frena por sí mismo el número de contagios, y puso como ejemplo a Estados Unidos.

El funcionario negó que el gobierno federal haya reducido, como un “truco”, la aplicación de test PCR con el propósito de reflejar menor número de contagios diarios.

El Subsecretario calificó como “oleadas por desinformación” que se diga que las pruebas PCR son “elementos clave de la respuesta a la epidemia”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dijo saber que el pasado fin de semana, Michael Ryan, encargado de emergencias de Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó que la magnitud de la epidemia por Covid-19 podría estar subestimada en México debido al bajo número de pruebas de laboratorio que se realizan.

“Respecto a esta aparente relación que algunos invocan de que entre más pruebas mejor control, existe sobrada evidencia de que esto es una falsedad, de que no hay ninguna correlación”, sentenció.

“Es un hecho que somos el país de la OCDE que hace la menor cantidad de pruebas por habitante, nunca hemos dicho lo contrario, pero hemos explicado una y otra vez cómo funciona la vigilancia epidemiológica en México, que se basa en el reconocimiento de los síntomas, y las personas desde que son sintomáticas y son detectadas deben estar en aislamiento para evitar que contagien, y sus contactos deben de ser estudiados para interrumpir las cadenas de transmisión, proceso que ejecutan los gobiernos estatales, es una responsabilidad de los gobiernos estatales, que son quienes tiene el personal y las decisiones operativas en el terreno”, aseveró.

Argumentó que Estados Unidos es el país que realiza el mayor número de pruebas por millón de habitantes, y a la vez es el que registra mayor cantidad de contagios a nivel mundial.

“Entonces, ya se ve que no existe una correlación directa, lineal, entre hacer pruebas y tener control. La clave es usar correctamente las pruebas y tener las intervenciones de contención, que es detectar a los casos, ponerlos en aislamiento, estudiar a sus contactos para contribuir a detener la transmisión”, sostuvo.

Niega “truco” de reducir pruebas para reflejar menos contagios

Hugo López-Gatell aseguró que “a lo largo de la epidemia, conforme aumentó el número de casos, aumentó el número de muestras, al llegar al 100 por ciento”.

Mencionó que desde la semana 30 a la 34, “donde vemos un descenso de la epidemia, la epidemia va a la baja, el porcentaje de personas con nuestra, no sólo no va a la baja, ha subido. Entonces, no hay ni una indicación, ni la práctica de reducir el muestreo. En tanto lleguen personas con síntomas, se identifican como casos sospechosos, se les tomará una muestra para diagnóstico”.

Y aseveró: “toda aquella persona que tenga una confusión, que piense que es un truco disminuir el muestreo, sepa que no se ha disminuido, y que la disminución de la positividad es un efecto de que la frecuencia con las que las personas se infecta con el virus SarsCOV-2 va disminuyendo, porque la epidemia está en una fase de reducción”, sostuvo.

El Subsecretario expresó que “el lineamiento de vigilancia epidemiológica no ha cambiado respecto a la indicación de hacer pruebas, y la cantidad de pruebas que se hace depende de cuantas personas con síntomas son detectadas como casos sospechosos, y por supuesto si éstas han bajado en la medida que bajó el número de contagios, se hacen menos pruebas”.

Refirió que “lo ideal” sería que una persona que presente síntomas y acuda a un hospital público, el médico ordene la realización de la prueba de detección. Sin embargo, dijo, lo ideal es tomar la muestra entre los días 4 y 6 después de los primeros síntomas.

“Puede ocurrir que no, que la persona hoy tiene síntomas y espere a pasado mañana, ahí ya se perdieron dos días. O que va a consulta y el médico le dice: no creo que sea Covid, vamos a esperar, lo regresa a su casa, y regresa y diga (el médico): si, parece que sí es Covid, le tomen la muestra. Eso es la vida real, eso es lo que ocurre todos los días”, admitió.

Explica casos de personas portadoras

Hugo López-Gatell Ramírez dijo que una persona con mayor cantidad del virus SarsCOV-2 en las vías respiratoria, tiene mayor potencial de contagio, y a la inversa.

Mencionó que pueden haber personas con el virus en la garganta y no tener síntomas, además de que “existe una proporción importante de personas en la población que podrían tener el virus pero no tener síntomas y se consideran contagiosas porque están caminando en el espacio público sin darse cuenta que están infectadas".

Mencionó que también hay personas pre sintomáticas, “que un día o dos (antes de presentar síntomas) ya se les puede detectar virus y sí desarrollar síntomas. En ese caso su nivel de síntomas y de contagio es menor hasta desarrollar los síntomas”.

