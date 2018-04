En materia de seguridad el tema no es nada más que disminuyan los delitos sino tener un Estado de Derecho, aseveró Francisco Rivas.

El director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) explicó que con un verdadero Estado de Derecho lo que se consigue es tener un paraguas donde se garantice el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.

Subrayó que conseguir eso no se logra en un sexenio, pero lo que sí se pude lograr en el corto plazo es construir las condiciones de paz social que son parte importante de la edificación de un Estado de Derecho.

Expuso que si bien todavía no se conocen las propuestas en las que están pensando los candidatos a la Presidencia de la República para combatir la inseguridad en el país, hay elementos que son irreductibles para llegar a esa meta.

Concretamente se refirió al combate a la corrupción, para que no existan condiciones en donde alguien puede comprar la seguridad y la procuración de justicia y por lo tanto son los delincuentes los que terminan controlando los territorios.

Por ello consideró que es necesario echar a andar plenamente el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual, dijo, es necesario incorporar al Sistema de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Asimismo, destacó que es importante avanzar en la procuración de justicia en la que se proteja a las víctimas de delitos y evitar que se haga un uso político de ella.

Para lograrlo, añadió, es necesario contar con una fiscalía autónoma, cuya autonomía no se suscriba a lo formal, sino que realmente tenga una independencia del gobierno. “Lo que necesitamos es contar con un procurador o fiscal que esté al servicio de los mexicanos, no al del presidente en turno”.

Eso también significa independencia en la operación de los peritos y ministerios públicos; que sean capaces de hacer investigaciones profesionales y no trabajos “a modo”.

Apuntó que todo eso implica instaurar un servicio profesional de carrera que premie el buen trabajo y sancione al mal desempeño.

El especialista se manifestó por revertir la Ley de Seguridad Interior,que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto, pues dijo que pone incentivos en donde no debe colocarlos, lo cual sitúa en grave riesgo algunos derechos de las personas.

Francisco Rivas explicó que los candidatos deben tener muy claro cuáles son los objetivos que el próximo gobierno federal debe marcarse porque no es lo mismo buscar contrarrestar la violencia, que combatir la inseguridad.

“La inseguridad tiene que ver con cómo se siente el ciudadano respecto de los delitos que se cometen en su entorno. Si siento que hay una autoridad capaz de generar una respuesta pronta y oportuna ante el delito, el delito va a estar pero no me voy a sentir inseguro.

“Ojalá se buscara acabar con la inseguridad en el país porque eso implicaría no sólo que se abatan los delitos, sino que se generaría confianza, pero para generar confianza en un país donde todos los días vemos desapariciones forzadas, violaciones a derechos humanos e incompetencia por muchos motivos, pues realmente suena a una ilusión, no a un planteamiento serio. Por eso es una verdadera falta de ética y de respeto de los candidatos a la Presidencia de la República salir a decir que van a reducir 50% el homicidio o que van a acabar con la inseguridad si realmente no tienen idea de cómo se logra eso”, añadió.

Para el especialista en seguridad pública fue un grave error de esta administración haber desaparecido la Secretaría de Seguridad Pública y haber concentrado sus funciones en la Secretaría de Gobernación y consideró que la Gendarmería no fue una política pública exitosa.

2017, el más violento de los últimos 20 años en México

Para el Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) persiste la falta de resultados en materia de seguridad en México, derivado de la ausencia de una eficaz estrategia contra la violencia.

De acuerdo con el reporte sobre delitos de alto impacto en el país correspondiente al mes de diciembre de 2017, elaborado por esa organización, en ese año se registraron 25,339 carpetas de investigación y 29,168 víctimas de homicidio doloso, que lo convierte en el año con el mayor número de casos registrados desde el año 1997.

El documento señala que la tasa de carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes de este ilícito fue 5.90% superior a la registrada en 2011, el año más crítico del problema de seguridad pública que hasta el momento había enfrentado México.

Francisco Rivas

• Es licenciado en Economía y

Comercio por la Università degli Studi di Perugia.

• Es doctor en Estudio del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de California en Los Ángeles.

Se ha desempeñado como:

• Consultor para México del Centro Nacional de Información Estratégica.

• Integrante de la Red de Especialistas en Seguridad Pública.

• Académico de la Universidad Autónoma de Baja California.

