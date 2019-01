Ante la discusión de crear la Guardia Nacional, el Poder Legislativo debe responder a las objeciones expresadas por la sociedad civil, sin sesgos políticos ni soluciones rápidas, consideró el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, y advirtió sobre la necesidad de mayor información para que la ciudadanía conozca más a fondo la propuesta.

“Los legisladores deberán demostrar estar debidamente informados y no responder a sesgos políticos ni urgencias temporales al discutir las iniciativas de ley correspondientes. Una discusión legislativa de este calado requiere tiempo, cuya demora podría alargar el estado de emergencia en el que se ha mantenido el país por más de una década”, agregó.

En sesión del pleno, Salas Suárez aseveró también que se debe disponer de información pública para conocer más a fondo la estrategia de paz y seguridad del nuevo gobierno, porque “llama la atención la ausencia de información sobre cómo se llegó a tomar la decisión de crear la Guardia, su implementación y evaluación”.

“La información pública generada por los organismos de seguridad del Estado mexicano es fundamental en el momento. Es que se debaten el Plan de Paz y Seguridad del nuevo gobierno federal y la pertinencia de la Guardia Nacional”.

Recordó que en noviembre pasado, más de 120 organizaciones civiles rechazaron de manera conjunta la idea de crear una institución como ésta, de características militares, para tareas de seguridad pública, y la consideraron “una falsa salida a la crisis de inseguridad” que vive el país.

Afirmó también que, de acuerdo con expertos, crear este cuerpo de seguridad podría provocar una confrontación institucional con las policías locales, “las cuales enfrentan la mayoría de los delitos del fuero común y atienden, de primer contacto, a las comunidades”.

Asimismo, refirió que, desde el gobierno federal, poco han hablado en torno a las recomendaciones de organismos internacionales sobre la profesionalización de las policías y el fortalecimiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia.

Instruyen a PF a publicar informes

Por otro lado, el pleno del INAI resolvió que la Policía Federal (PF) deberá dar a conocer los informes de labores de los titulares del organismo policial entre el 2000 y el 2008.

Esto tras un recurso de revisión por parte de un particular que alegó que la PF no entregó la información solicitada a todas las instancias competentes, además de que lo entregado no correspondía con lo que se le había pedido.

“En lugar de los informes de labores de extitulares y titulares de la PF, se hizo referencia a los informes presidenciales, presentados por los entonces titulares del Ejecutivo federal, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, en los que de manera general se da cuenta de las labores desarrolladas por las dependencias de la Administración Pública”.