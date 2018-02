El diputado federal Rafael Hernández Soriano (PRD), integrante de la Subcomisión de Examen Previo, recordó a los presidentes de las comisiones de Gobernación y Justicia prometieron el año pasado, y no han cumplido, con el desahogo de las más de 200 solicitudes de juicio político que se han presentado ante la Cámara de Diputados.

Afirmó que el desahogo de ese número de solicitudes de juicio político que se han presentado, “depende exclusivamente del PRI y sus aliados, que forman mayoría y tienen la copresidencia de la Subcomisión de Examen Previo; al mantener en parálisis su trabajo, abonan a la impunidad”, afirmó

Cabe destacar que la Subcomisión de Examen Previo está conformada por las comisiones de Justicia y Gobernación, que presiden los priístas Álvaro Ibarra y Mercedes del Carmen Guillén Vicente.

El diputado Rafael Hernández, secretario de la Comisión de Gobernación, urgió a todas las bancadas, “a no permitir más impunidad de ex funcionarios públicos que se escudan en el fuero constitucional para evadir la aplicación de la justicia, algunos de ellos del PRI que fueron arropados por su bancada y sobre quienes hay procesos judiciales abiertos, como es el caso de los ex colaboradores de Javier Duarte”.

Exhortó a la copresidencia de la Subcomisión de Examen Previo para que convoque a los trabajos que permitan depurar 197 expedientes registrados al 22 de mayo del año pasado.

“El combate a la corrupción y a la impunidad no debe quedar sólo en discursos e intensificarse como buena intención en campañas, sin embargo, el PRD le toma la palabra a todos los precandidatos para que vayamos a fondo en esa materia, en la Cámara de Diputados hay un gran pendiente y depende del PRI resolverlo”, sostuvo.

Cabe destacar que en marzo del año pasado, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados desechó 171 solicitudes de juicio político, debido a que había fenecido el tiempo para ser procesados, y porque algunos de los imputados ya fallecieron.

Sin embargo, los presidentes de las comisiones de Justicia y Gobernación prometieron resolver los juicios políticos que aún están en tiempo de ser resueltos, y de acuerdo con el diputado Hernández Soriano, suma al menos 197.

