La creación de normas en materia de transparencia no son la panacea para el combate a la corrupción, ya que también es necesario un fortalecimiento estructural y una agenda común entre organismos garantes para acabar con este flagelo, subrayaron expertos en la materia.

Al participar en la inauguración del congreso “Desafíos del combate a la corrupción”, Adrián Alcalá, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), recordó que durante muchísimo tiempo se pensó que lo relacionado con la Función Pública debía ser privado, y que la información que aparentemente era pública le pertenecía al servidor responsable, por lo que era difícil acceder a los datos relevantes.

“Era difícil acceder a la información pública, más allá de los recursos, a las atribuciones y facultades y competencias de los servidores, cayendo en un ámbito de la discrecionalidad”, dijo.

En ese sentido, a 20 de años de la creación de leyes en materia de transparencia, el comisionado destacó que las normas en la materia han permitido un mayor escrutinio por parte de la sociedad, sin embargo, resaltó que eso no significa la panacea para el combate a corrupción, pues aunque hay avances, persisten muchas áreas de oportunidad en la materia.

Sobre el tema, el comisionado añadió que aunque hay detractores de las leyes de transparencia y sus órganos garantes, bajo el argumento de que sigue habiendo corrupción, es gracias a la transparencia que la corrupción actualmente es más visible.

“Anteriormente (los entes de gobierno) eran espacios de discrecionalidad, de opacidad en donde perfectamente cabía la corrupción. La transparencia no es sinónimo de ausencia de corrupción, así como que la opacidad no es sinónimo de corrupción (...) Pero sí son campos fértiles para que abunde la corrupción”, expresó.

Costos y percepción

El comisionado también recordó que cifras oficiales indican que entre el 2013 y 2021, se incrementó hasta un 30% el costo de la corrupción para los mexicanos, mientras que las mediciones internacionales muestran que nuestro país está estancado en los peores niveles de percepción de corrupción.

Por ello, señaló que el reto del combate a la corrupción demanda articular una agenda común a nivel nacional y estatal con los organismos de transparencia y anticorrupción, para poner en el ámbito público el tema.

Es importantísimo fortalecer a los Comités de Participación Ciudadana, pues hemos visto algunos vicios que quieren atentar o desaparecer a los órganos garantes y hoy tenemos que hacer agenda para el fortalecimiento de los sistemas”, dijo.

Por su parte, Fernando Nieto, experto en Administración Pública del Colegio de México, lamentó que en los últimos dos años, los avances en materia anticorrupción no son significativos, ya que persiste una percepción de la corrupción del 60%, además de que los casos no se están denunciando, judicializando y peor aún, no hay condenas. “Todavía los resultados son ausentes en materia de corrupción”, dijo.

Sin embargo, coincidió en que estos resultados no tiene que ver con la transparencia, pues aunque en buena medida juega un papel fundamental en el combate a la corrupción, pues ha interferido en el comportamiento de la administración del Estado, expresó que todavía hay mucho por hacer ante un panorama de pocos resultados en materia de cohecho.

En su mensaje, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Francisco Raúl Álvarez Córdoba, indicó que se busca fomentar la reflexión y el entendimiento no solo entre los que forman parte del Comité Coordinador, sino también con expertos y organizaciones de la sociedad civil, para tener como resultado un diálogo fructífero para el control, prevención y sanción efectiva de actos de corrupción.

“Del adecuado funcionamiento del Sistema depende que algunos graves problemas de la sociedad sean atendidos hoy, mañana y por siempre; debe ser revitalizado, fortalecido y recargado”.

maritza.perez@eleconomista.mx