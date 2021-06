La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseveró que su relación con el canciller Marcelo Ebrard es muy buena, por lo que descartó alguna confrontación con el extitular de la capital ante el peritaje realizado por el desplome de una parte del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, obra que fue realizada en la gestión del ahora secretario de Estado.

“Mi relación con él (Marcelo Ebrard) es muy buena y que quede claro, para mí este no es un tema político, de ninguna manera. Es más, sería mezquino, lo dije desde el primer día, hacer de esto un tema político. No va a haber una confrontación, lo que habrá es la verdad y no podemos esconder nada. Se cayó una trabe, las razones y las causas de esta tragedia, en donde fallecieron 26 personas y todavía hay hospitalizadas, es responsabilidad de nosotros dar a conocer qué pasó”, dijo la mandataria capitalina.

Dichas declaraciones se dan después de que el diario estadounidense The New York Times publicara un reportaje sobre el incidente y en cual señalaba deficiencias en la construcción de la obra realizada durante la administración de Marcelo Ebrard.

La mandataria capitalina añadió que serán las autoridades locales las encargadas de presentar las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables del desplome.

El lunes, a su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a esperar los resultados del peritaje, ya que indicó que las filtraciones al Times no son trascendentales.

Postura de Mancera

Luego de que el canciller, Marcelo Ebrard, pusiera en duda el mantenimiento dado a la Linea 12 del Metro durante la gestión de Miguel Ángel Mancera, el actual senador del PRD dijo que la información de los trabajos que se realizaron durante su administración está “en diversos archivos institucionales”.

Entrevistado en el Senado respecto al artículo de The New York Times el senador perredista comentó que no realizaría “ningún comentario adicional más allá de estar pendientes de conocer los dictámenes periciales oficiales (...) reiteramos también la disposición para colaborar o coadyuvar en todo lo que se requiera”.

(Con información de Redacción)

maritza.perez@eleconomista.mx