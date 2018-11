A un mes de su toma de posesión ante el Congreso como Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que prácticamente tiene listo el paquete económico 2019, y aseveró que las cifras ya le cuadraron para cumplir todos los compromisos que hizo en campaña y en su gira de agradecimiento.

“Vamos a cumplir los compromisos que hicimos en la campaña, estoy seguro de que nos va a alcanzar el ingreso, para financiar el presupuesto, el gasto del año próximo”, garantizó.

“Vamos a mantener equilibrios macroeconómicos; no vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública; no va a haber déficit; no vamos a endeudar el país; no va a crecer la deuda en términos reales: no vamos a aumentar impuestos en términos reales; no se van a crear impuestos nuevos; no van a haber gasolinazos. Sólo se va a agregar el componente de inflación, pero no va aumentar en términos reales el precio de la luz, del gas, del diésel. ¿Cómo le vamos a hacer para que nos alcance el presupuesto? Vamos a eliminar por completo la corrupción”, expuso.

López Obrador indicó que esta semana se abocó a compilar la información sobre los Ingreso y Egresos de la Federación para 2019, y a cuadrarlo con cada uno de los programas sociales que prometió en campaña, y con los rubros de gasto inamovibles.

“Tengo todo lo que se necesita, y ya estoy cuadrando, y tengo ya un cálculo, esto me lo presentaron los próximos funcionarios de Hacienda de nuestro gobierno: Carlos Urzúa, Arturo Herrera y Gerardo Esquivel. Por ejemplo, ya tenemos un cálculo de cuánto vamos a tener de ingresos, y ya sabemos cuántos son los gastos fijos que no puede uno tocar”, aseveró Obrador mediante un video colocado en sus redes sociales.

Dijo que hay rubros de gasto que no puede modificar, entre ellos el costo financiero de la deuda. “¿Saben cuánto tenemos que destinar para pagar intereses de deuda el próximo año? 725,000 millones de pesos, y eso se tiene que contemplar, porque la deuda es de un poco más de 10 billones de pesos, es otra manchita más al tigre neoliberal”, aseveró.

Añadió que otro rubro inamovible son las participaciones federales, lo que por ley se tiene que entregar a estados y municipios, para lo cual se destinarán 703,000 millones de pesos.

Abundó que en el caso del Ramo General 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) se destinarán 36,000 millones de pesos.

Otro rubro que quedará fijo, destacó, es el de servicios personales. “No se puede tocar; aquí lo único que estamos haciendo es bajando el sueldo de los de arriba y aumentando el suelo de los de abajo, pero la nómina implica un gasto de 1 billón 252,000 millones, esto se tiene también que tomar en cuenta, no se puede reducir, ya está justo”.

En el rubor de pensiones, mencionó que el gasto implicará un aumento de 823,000 millones que se destinaron en 2018, a 928,000 millones que se destinarán en 2019.

“Casi 1 billón de pesos para pensiones y jubilaciones, aquí vamos a poner a un experto que nos cuide mucho la pensiones, las jubilaciones, que no se deteriore, que tengan los pensionados la garantía de que van a estar recibiendo su ingreso que por ley, por justicia les corresponde”, refirió.

El Presidente electo dijo que este fin de semana se dedicará a ajustar “lo que es gasto de operación, subsidios, y el gasto de inversión, pero ya estoy por terminar, a eso me estoy dedicando ahora hoy 1 (de noviembre). He empezado a trabajar, para el fin de semana tenerlo ya listo en lo general y luego ya que los técnicos lo definan en lo particular, pero ya tengo mi marco básico, a partir de la clasificación económica del Presupuesto”.

La austeridad

Andrés Manuel López Obrador reiteró que para cumplir con sus compromisos de campaña, aplicará un programa de austeridad.

Aseveró que por actos de corrupción, una obra se puede presupuestar en 100 millones de pesos, pero en realidad cuesta 25 millones. “Nos vamos a ahorrar el 50, el 75% de los recursos destinados a la construcción de obra, a la compra de materiales, de equipos, en la compra de medicamentos”.

Dijo que el gobierno federal destina hasta 100,000 millones de pesos para compra de medicamentos, “y hay hasta políticos vendiendo medicinas, venden dos o tres veces más caro los medicamentos”.

“Vamos a ahorrar ahí por la corrupción y vamos a liberar fondos. Además vamos a liberar también por la ley de austeridad republicana, vamos a vender todos los aviones, yo no me voy a subir al avión presidencial, firmo el compromiso, y ya no van a haber pensiones para los Ex presidentes, ya eso se elimina, no van a haber gastos médicos mayores para altos funcionarios públicos, no va a haber seguro especial, sólo tres asesores por secretarias, no van a haber oficinas del gobierno en el extranjero, nada más las embajadas, los consulados, es un plan de austeridad”.

El gasto social

López Obrador explicó que para dar una pensión mensual de 1,274 pesos a adultos mayores se destinarán 120,000 millones de pesos.

Indicó que 1 millón de discapacitados pobres recibirán también una pensión mensual de 1,274 pesos mensuales, lo que significará una inversión de 12,000 millones de pesos.

Para el programa de becas a los que estudiantes de nivel básico —primaria y secundaria— se destinarán 35,000 millones.

Precisó que 4 millones de estudiantes de preparatoria y 300,000 universitarios recibir 2,400 pesos mensuales.

Destacó que para su programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, a fin de capacitar a jóvenes para el trabajo, 2 millones de jóvenes recibirán 3,600 pesos mensuales.

“Vamos a tener recursos para la reconstrucción, para la reconstrucción; vamos a tener recursos para el desarrollo en colonias marginadas, para que no falten los servicios públicos indispensables, sobre todo el agua; vamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables; vamos a iniciar con 5,000 hectáreas este año que viene; se van a crear 200,000 empleos y se va a pagar el jornal a 5,000 pesos mensuales, y van a estar sembrando los campesinos en su propia tierra, sean pequeños propietarios o ejidatarios.

“Vamos a crear 100 universidades públicas en las zonas más pobres del país; vamos a establecer precios de garantía para los trabajadores del campo; vamos a entregar fertilizante en las zonas más apartadas, por ejemplo en el estado de Guerrero, en la montaña, los campesinos van a recibir fertilizante gratuito, ese es un compromiso.

“Va a haber un programa de crédito a la palabra, se les va a entregar a los pequeños productores 5-10 reses en lo individual, con un semental, o si es un grupo de ejidatarios, 200-300 reses con los sementales que se necesiten, este crédito es a la palabra, sin intereses, a pagar a cuatro años con las crías”, refirió.

Gasto en obra pública

En materia de infraestructura, López Obrador dijo que se destinarán recursos el próximo año para desarrollar el Istmo de Tehuantepec, mejorar la vía del tren y desarrollo de los proyectos de rehabilitación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.

Puntualizó que va el Tren Maya con 1,500 kilómetros, y se beneficiarán los estados de Tabasco, Yucatán, Campeche, Chiapas y Quintan Roo.

Reactivación de la industria petrolera

El futuro mandatario comentó que se reactivará la industria petrolera, “porque estos irresponsables, tecnócratas dejaron caer la industria petrolera, necesitamos extraer petróleo, porque ya se llegó al colmo de que Pemex está comprando petróleo crudo, estamos importando petróleo crudo”, argumentó.

Reiteró que el próximo año comenzará la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, y se rehabilitarán las seis existentes.

“Se va a construir la nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, nada más para esta refinería en tres años estamos estimando una inversión de 160,000 millones de pesos, vamos a empezar (en 2019) con 50,000 millones de pesos el año próximo”, comentó.

Mencionó que otro sector que se reforzará es el de la energía eléctrica. “¿Qué está pasando? Antes producíamos toda la energía eléctrica que consumíamos en el país, y ahora estamos comprando el 50% de la energía eléctrica, a precios elevadísimos, por eso la energía eléctrica, las gasolinas, son más baratos en Estados Unidos que en nuestro país, aunque tenemos nosotros los recursos naturales”.

Obrador prometió destinar recursos para comunicar al país con internet, “porque no es posible que sólo tengamos comunicación por internet, conectividad para hablar por telefonía celular en el 25% del territorio nacional, (México) es de los países más atrasados en este aspecto”.

Indicó que se construirán caminos de concreto para obtener un efecto multiplicados, “porque hay muchos municipios que tienen caminos de terracería en mal estado, entonces se van a pavimentar con concreto de cemento, se va a comunicar a estos municipios, se va a dar mucho trabajo en las comunidades y va a quedar el presupuesto para reactivar estas comunidades muy afectadas”.

Se comprometió a desarrollar obras que le solicitaron los Gobernadores, por ejemplo, terminar las presas de Zapotillo en Jalisco; una Monterrey y otra en Santa María en Sinaloa. También el hospital de Ticul en Yucatán, la carretera que comunica a Sonora desde Navojoa hasta Nogales; el tren Toluca-Ciudad de México, entre otras obras.

Finalmente, dijo que otro de los sectores que se beneficiarán presupuestalmente serán el educativo y en materia de seguridad.

López Obrador tomará un asueto de tres días en Palenque, Chiapas, para visitar —dijo— a sus difuntos durante el Día de todos los Santos.

