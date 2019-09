Tras su investidura, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas aseveró que durante su gestión que durará el siguiente año de la LXIV Legislatura impulsará que se institucionalicen los mecanismos de parlamento abierto.

En conferencia con medios de comunicación, la diputada refirió que además de los mecanismos de parlamento impulsará ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja la creación de un consejo integrado por diputadas que puedan generar una agenda en materia de género a seguir durante el siguiente año.

La presidencia de Rojas, cabe recordar, fue rechazada en tres votaciones por Morena y sus partidos aliados, Encuentro Social y el Partido del Trabajo.

En este contexto, la diputada anunció que renunciaría a los amparos que encabeza en contra de la decisión de desaparecer las llamadas Estancias Infantiles emitida desde el Ejecutivo.

Ante la pregunta expresa sobre si la renuncia a dichos amparos fue una condicionante para que fuera investida como presidenta de la Cámara, respondió que no.

“No fue una condicionante de Morena, esa fue una cosa que yo por convicción dije que iba a ser ¿por qué?, porque precisamente la presidenta de la Cámara de Diputados, el presidente, está obligado a ser imparcial.

“Esos amparos y las acciones de inconstitucionalidad, los amparos que tienen que ver con las estancias infantiles, los hice por supuesto convencida de defender esa causa y no afecta de ninguna manera que yo me retire de los amparos porque son amparos colectivos. En el caso mío fueron 107 los responsables de estancias infantiles los que firmaron ese amparo y yo también lo firmé para acompañar, pero el hecho de que yo me retire no afecta de ninguna manera el desenlace de los amparos”, aseveró.

Rojas concluyó que la presidencia de la Cámara exige que no se tenga una agenda partidista.