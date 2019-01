El coordinador del coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, dijo que no se puede crear y presentar la Ley Orgánica de la Guardia Nacional para regular el uso de la fuerza junto con el proyecto que se discutirá en el pleno.

“El proceso legislativo tiene tiempos, entonces evidentemente primero se tiene que hacer la reforma constitucional, porque es una reforma habilitadora para construir la Guardia Nacional donde vienen las grandes definiciones, no podríamos tener ahora la Ley Orgánica porque no sabemos cómo va a quedar en la Constitución el diseño de la Guardia Nacional, entonces no es un tiempo, son dos tiempos legislativos”, dijo.

Previo a la continuación de la audiencia pública con presidentes municipales de distintas ciudades importantes del país, Delgado indicó que se está poniendo la restricción por parte del Legislativo la restricción de que la Guardia Nacional no puede entrar en funciones hasta que no esté aprobada la Ley Orgánica de la Guardia Nacional donde vendrá ya toda la estructura, organización y capacidades.

“Aquí yo insisto, no tenemos tiempo que perder, no se vale no avanzar en este tema o pedir más tiempo o ahora pedir nuevos requisitos, al rato nos van a pedir que ya esté conformada la Guardia entonces para que pueda hacerse la aprobación en el Legislativo”.

Delgado explicó que tienen 60 días después de aprobada la Guardia Nacional para la creación de la Ley Orgánica “esto permita la entrada en vigor plena de la Guardia”.

“En la estructura del texto constitucional permanente será que es mando civil. Le damos carácter a la Guardia Nacional de una institución civil y policial, es ésa la definición a la que vamos. Y por eso, insisto, hay coincidencia con las observaciones de los gobernadores”, concluyó.

