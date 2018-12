El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa para derogar la reforma educativa del sexenio anterior y propuso un modelo de revalorización del magisterio.

“Compromiso cumplido, maestras y maestros de México”, expresó el titular del Ejecutivo en conferencia de prensa en Palacio Nacional y acompañado por el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, y del consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

El presidente consideró que con ellos se dará paso a terminar con la “mal llamada reforma educativa”.

La iniciativa, enviada a la Cámara de Diputados por el presidente López Obrador, propone reformar los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución y derogar la Ley General del Servicio Profesional Docente, crear el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, así como normas secundarias, reglamentos y acuerdos de la reforma en vigor.

Entre los planteamientos del nuevo proyecto se contempla destinar mayores recursos a las universidades para evitar que más jóvenes sean rechazados al querer ingresar a la educación superior por falta de espacios.

“Año con año se rechazaban a miles de jóvenes que no podían estudiar, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasaban el examen de admisión. Es que no había cupo, no había espacios, porque las universidades públicas no contaban con presupuesto suficiente”, afirmó Obrador.

Por ello reiteró la construcción de 100 universidades, así como la creación del Sistema Benito Juárez, para otorgar 300,000 becas a estudiantes de escasos recursos con el propósito de combatir el rezago educativo.

En tanto, Moctezuma Barragán destacó la cancelación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y anunció el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, que a su vez tendrá un consejo consultivo.

“Lo que se busca es que cualquier medición que se haga sirva para mejorar y esas mediciones van a encontrar las áreas de oportunidad en el magisterio para planear, precisamente, todo el sistema de formación y capacitación como se debe hacer”.

Asimismo, se propone fortalecer las escuelas normales y crear un nuevo servicio profesional docente basado en una continua actualización académica.

El titular de la SEP acentuó que persiste la brecha de inequidad para el acceso a una educación de calidad, por lo que informó que este proyecto promoverá la formulación de contenidos educativos diferenciados, así como la implementación de acciones con carácter alimentario en las escuelas de educación básica de escasos recursos.

Mientras la legislación secundaria no establezca los criterios y parámetros de verificación de resultados aplicables a las distintas actividades desarrolladas en el ámbito educativo del país, quedará suspendida la aplicación de cualquier forma de evaluación a los maestros, así como cualquier efecto sobre la permanencia en el empleo que derive de evaluaciones realizadas con anterioridad, se puntualiza en el proyecto.

Algunos ejes del proyecto