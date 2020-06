El informe de la Fiscalía General de la República (FGR) que concluye que no hubo espionaje en el Senado de la República, como denunció el grupo parlamentario del PAN en marzo pasado al encontrar micrófonos en sus oficinas, fue descalificado por Damián Zepeda Vidales.

“De ser cierto lo que ahí dice, es una vacilada y no es más que un intento de carpetazo y de una falta de seriedad en la investigación. Lo único que yo leo en este documento que vemos, es, repetida la versión oficial del Senado, de Morena, de que, pues, esos micrófonos se compraron no sé cuándo y que (es) una entrega de antes’’, afirmó el senador sonorense.

Comentó que sin poner en duda si los micrófonos hallados, se compraron antes o cuándo, y si los iban a poner y no los pusieron, porque eso es, en todo caso, irrelevante, “en ningún momento’’ fueron entregados a su bancada.

“Lo relevante aquí es (que) cuando el grupo parlamentario del PAN, éste, (el correspondiente a la LXIV Legislatura) en el Senado entró, no había micrófonos… Y nosotros sí tenemos un dictamen profesional, que revisó y no encontró micrófonos. Y no sólo eso, sino que levantó físicamente, levantó físicamente el techo, y se asomó con sus ojitos, y no estaban los micrófonos. No hay manera, pues. No tiene nada que ver si eran o no ya del Senado; no estaban los micrófonos’’, detalló.

Desde su perspectiva, insistió, el informe de la Fiscalía “es un intento desesperado por confirmar la versión del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Alta".

“Es carpetazo simple; vil’’, dijo Zepeda Vidales.

El pasado 5 de marzo Mauricio Kuri, coordinador del grupo parlamentario del PAN, dijo en la tribuna del Senado de la República que encontró un equipo de grabación oculto y mostró el dispositivo y un puñado de cables.

