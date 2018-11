Desde 1982, cada seis años, la noche del 30 de noviembre siento mariposas en el estómago. Han sido distintas en cada ocasión: en 1982 eran curiosas; en 1988, politizadas y electrizadas; en 1994, eran mariposas perplejas; en 2000, las sentí alertas ante la posibilidad de la debacle; en 2006, desilusionadas; en 2012, se mostraban escépticas con un 0.0001 de esperanza. Hoy, las mariposas están inquietísimas ante la certeza de una cuarta transformación cuyo rumbo no parece consecuente con la realidad del país. En todo caso, las noches del 30 de noviembre, víspera de una toma de posesión presidencial, siempre esperé algún anuncio estremecedor, pero nunca como el que espero para este 1 de diciembre. ¿Será que tengo la sensación de que se acabó el sistema político posrevolucionario y que seré testigo del fin de una larga duración?

En lo concreto de la coyuntura, menos mal que está por terminar el periodo, absurdamente largo, entre la declaración de presidente electo y la toma de posesión. Son tres meses en que el poder parecía seguir las fases de la luna, hasta que el saliente se eclipsaba por completo, como en dos meses y medio, y el entrante aparecía del todo. En esta ocasión, el saliente se eclipsó en septiembre y el entrante empezó a gobernar en ese mismo instante.

La tónica del nuevo gobierno es más que clara: ruptura con todo lo anterior, especialmente con los obras de la “mafia del poder”, buenas o malas, y la creación de un nuevo paradigma con referentes “históricos” de los “héroes epónimos” de México. Pero sobre todo será un gobierno del y para el “pueblo bueno”, concepto misterioso, cuanto más líquido es.

Más allá de la retórica, hemos vistos diferentes acciones de gobierno adelantado por parte de López Obrador, empezando por las convocatorias a consulta popular, las que, aunque por fuerza tenemos que hablar en singular pues sólo se ha efectuado una, parecen convalidar sus intuiciones. No sorprendió el resultado de la consulta sobre el NAICM, tampoco su impacto mediático. Pero desde un punto de vista económico y práctico, la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, “según la opinión vertida por el pueblo en la consulta”, resulta escandalosa porque no fue una decisión intrascendente en términos de políticas públicas, deja ver una racionalidad populista.

No se entiende por qué AMLO y su equipo no investigaron —antes de proponer Santa Lucía— el avance del NAICM y sus condiciones técnicas (sin descartar las fuentes serias), con la intención de proceder a una auditoría sobre los gastos para verificar y castigar los posibles fraudes cometidos. Da la impresión de que las opiniones técnicas de Riobóo son el factor que han llevado a la radicalización de las posiciones. Cuando un grupo de presión impone sus opiniones e intereses a la racionalidad del gobierno, se llama instrumentalización. Justo lo que el presidente electo ha criticado sin tregua.

Otra propuesta es la del Tren Maya, que según los expertos tendría un impacto bastante nocivo en el ecosistema de la península de Yucatán y parte de Chiapas. Una tercera es la refinería de Dos Bocas en Tabasco. La verdad es que más que refinerías sería importante que se tomaran los pasos necesarios tendientes a una revolución energética para la utilización de fuentes de energía renovables y no contaminantes. Seguir dependiendo del petróleo no parece que vaya a ser redituable a mediano plazo. Aún tenemos la oportunidad de no llegar tarde al cambio de paradigma energético, pero parece que la voluntad del presidente electo no va por ahí.

Una cuarta decisión que afecta a los servidores públicos es la baja en los salarios de mandos medios y superiores. Esto está teniendo un impacto fuerte pues los cuadros técnicos especializados en diversas tareas están renunciando y su lugar lo van a ocupar personas cercanas a AMLO sin ninguna experiencia política o administrativa. Ejemplo del peor de los casos, se dice se menciona se comenta, que López Obrador ofreció la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) a Epigmenio Ibarra, quien no aceptó porque prefiere seguir al frente de su productora. Se dice que en su lugar quedará el cineasta Luis Mandoki, que debe saber mucho de cámaras Arriflex, pero dudo que sepa algo de administración pública. ¿Improvisación es la marca de la casa?

Al parecer, además de la disminución de sueldos y la reubicación de las secretarías de Estado —algo en lo que es imposible estar de acuerdo— se va a volver a la época en la que el gobierno producía todos sus insumos. Se presume que se cancelará la contratación de servicios externos especializados. Por ejemplo, si se requería capacitación en materia de acoso laboral, los diferentes organismos contrataban empresas que impartían estos cursos. Ahora, la idea será no contratar empresas externas de asesoría, sino todo hacerlo con el personal gubernamental. Creo que el tema de proveedores de insumos y servicios internos va a ser sumamente complicado y poco eficiente: volveremos al engrosamiento del Estado que tanto trabajo costó adelgazar. Espero que no les dé por producir bicicletas o administrar hoteles.

En cuanto a la estrategia de seguridad, merece un texto aparte. Lo único que me parece importante resaltar es que la realidad obligó a López Obrador a desdecirse de sus promesas de campaña, porque careció de una lectura adecuada del contexto. En esto y en los temas presupuestales, todos los ejercicios prospectivos fallaron porque López Obrador y su equipo carecían de datos técnicos para hacer análisis prospectivos de toma de decisiones. Ahora que están en su poder, no tienen pretexto para fallas, como la de 32% del recorte al presupuesto de a universidades públicas.

Un quinto aspecto que no deja de llamarme la atención es el papel del Legislativo. De 1988 al pasado verano, hubo un avance real en el equilibrio de poderes, especialmente porque el Legislativo registró el crecimiento de los partidos de oposición al gobierno en turno, sin desestimar que el Poder Judicial se volvió un poco más independiente. Pero ahora, como ya lo he apuntado, el paradójico efecto del voto marca/personaje nos dejó un Legislativo más que dócil, adicto (en el mejor sentido de la palabra) al Ejecutivo. Para rematar, la llamada “ley Taibo”, la modificación del artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, permite que un mexicano por naturalización sea director de una paraestatal. En realidad, no le veo problema, a excepción hecha de que tuvo dedicatoria para que Paco Ignacio Taibo fuese director del Fondo de Cultura Económica. La modificación aprobada beneficia a todos los ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad, que los hay y bastantes, pero fue diseñada para uno en especial, por órdenes del presidente electo. Lo que sigue es incluir al bable (¡perdón!, asturleonés) en la lista de lenguas indígenas de México.

Así las cosas. El 1 de diciembre será fiesta para muchos; pero no se descartan sorpresas ese mismo día. ¿Una reforma al Poder Judicial? El lunes 3 de diciembre, cuando el nuevo gobierno caiga a la realidad, los mexicanos estaremos pendientes de las decisiones, especialmente de que se garantice el respeto al disenso y a la oposición. Espero que las mariposas se vuelvan de acero.