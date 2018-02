Luego de que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que dos visiones de izquierda estarán en competencia en la elección del 1 de julio, el ex mandatario capitalino Marcelo Ebrard reviró que la única coalición de izquierda es la que representa Morena, y pidió a Mancera aceptar que está aliado con la derecha.

“Hoy la representación de la izquierda es la coalición que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el Jefe de Gobierno (Miguel Ángel Mancera) está en la coalición de la derecha. El PAN es derecha, ¿no?”, sentenció.

Entrevistado luego de ser nombrado por el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador como subcoordinador de campaña en la primera circunscripción, Marcelo Ebrard afirmó que no se fue a vivir a Paris, Francia, por temer ser aprendido, sino porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no le permitió en el 2015 ser candidato suplente a diputado federal.

“Estoy encantadísimo de estar en la Ciudad de México. Debo de aclararles que estuve viniendo, y no he estado como se piensa fuera de México. Yo Sali de México porque no me permitieron siquiera ser diputado suplente, siempre he estado defendiendo mis actos de gobierno, no tengo de qué avergonzarme y por eso estoy aquí, si no, no estaría”, aseveró.

Sin embargo, Marcelo Ebrard dijo que sí enfrentó una persecución política en su contra en el 2015.

“Yo soy de los pocos políticos mexicanos que ha tenido fuero amigo y fuego enemigo al mismo tiempo, y aquí estamos”, argumentó.

Marcelo Ebrard dijo que su regreso a la política con Morena no fue para esperar un cargo en un eventual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y dijo que lo que lo motivó fue una convicción para defender el voto en las elecciones del 1 de julio.

“Lo primero que hay que hacer es cuidar que se respete la decisión y los votos, la voluntad de las personas”, dijo.

