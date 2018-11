El presidente electo. Andrés Manuel López Obrador defendió la celebración de las dos consultas que hasta ahora ha convocado, pues dijo que no son una simulación, sino un ejercicio de reafirmación de su triunfo electoral. Refirió que una vez que asuma la Presidencia seguirá promoviendo las consultas ciudadanas, pero ahora –prometió- organizadas legalmente por el Instituto Nacional Electoral (INE).

López Obrador fue entrevistado por periodistas del programa Tercer Grado de Televisa, donde también habló sobre la creación de la Guardia Nacional y la desaparición paulatina de la Policia Federal. También abordó sobre temas económicos, y destacó que respetará la autonomía del Banco de México para conducir la política monetaria, aunque sin ser rehén de la misma, dijo.

También abordó sobre el tema de la corrupción, y mencionó que al revisar la operación del gobierno federal encontró que ese flagelo es más grande lo que pensó, lo mismo que la situación de la violencia y la criminalidad en el país. Dijo que habrá un “punto final” en el tema de la corrupción, porque en su gobierno se acabará actos como el desvío de recursos públicos; coacción del voto con fines electorales y los negocios entre funcionarios y particulares.

La periodista Denise Maerker preguntó a López Obrador para qué hacer una consulta sobre la sede del aeropuerto de la Ciudad de México, y luego sobre los 10 programas prioritarios que promueve, si en ambos casos es una decisión llevarlos a cabo.

“Es importante lo de la consulta porque queremos preguntarle a la gente. Yo si lo tengo claro, porque yo recojo los sentimientos de la gente, y la gente quiere ser tomada en cuenta. Nos quedamos con la democracia representativa, y la gente quiere también la democracia participativa. Eso lo tengo muy claro, además es un tema de principios.

“Se hace la consulta del aeropuerto, porque era un asunto complejo, era un asunto de inversión, con obra, contratos, con muchos defensores, con intereses, y con oposición de muchos ciudadanos por sospechas de corrupción, de que era una obra faraónica para beneficio de empresas contratistas, que se estaba afectado el lago de Texcoco. La política es optar entre inconvenientes, y tomamos la decisión de hacer esta consulta.

“(Se hizo rápido) por cuestiones de tiempo, política es tiempo. Si esperábamos teníamos que hacer la solicitud de consulta, como establece el artículo 35 de la Constitución, y nos iba a llevar tres o cuatro meses, y no tomar la decisión pronto”.

Querían blindar Texcoco

López Obrador afirmó que había una intención del actual gobierno federal para blindar la obra del aeropuerto de Texcoco, a fin de que él no pudiera cancelarla.

“Una de las trampas que aplicaron los que estaban a favor de la construcción de Texcoco, es que trataron de blindar la obra, otorgando un mes antes una Fibra, la venta de acciones, para que fuese una especie de camisa de fuerza y que ya no pudiésemos hacer nada, y otras cosas, desde antes. Ahora puedo hablar porque ya pasó la consulta, pero ahora sí puedo decir que para sostener la obra del lago de Texcoco, prácticamente cerraron el aeropuerto de Toluca, ese aeropuerto llegó a tener 4 millones de usuarios y llegó a 600,000 para saturar el aeropuerto de la Ciudad de México”, aseguró.

Ningún problema de conciencia

Cuestionado por el periodista Carlos Loret de Mola sobre las irregularidades que se presentaron durante la consulta sobre el aeropuerto, Obrador dijo que no tiene ningún problema de conciencia, porque en ese ejercicio organizado por un consejo y la fundación Arturo Rosenblueth, no se cometió fraude.

“Yo no tengo ningún problema de conciencia, nosotros nunca hemos hecho un fraude. La fundación que ayudó a hacer esta consulta es gente honesta, incapaz de alterar un resultado, por eso decidimos hacerlo de esta forma, se va a respetar la voluntad de los ciudadanos, no se van a alterar los resultados, no va a hacer fraude electoral”.

El periodista insistió en las fallas que se presentaron, como el voto múltiple, a lo que Obrador respondió: “no nos confundas, el PRI es el padre de los fraude electorales en México. Nosotros nunca hemos hecho un fraude, no tengo problema de conciencia, y desde luego que se presentaron errores, y se magnificaron por los que tienen una postura distinta a la nuestra, que dicho sea de paso los respetamos, porque estamos por el establecimiento de una democracia auténtica, pero de eso que se actuara de mala fe, o para sacar provecho con una actitud tendenciosa, eso nunca lo hemos hecho.

“En una de esas, hasta los mandaron (voto múltiple), puede ser una campaña de nuestros adversarios para demostrar que no había limpieza, legalidad, porque no les gustó que actuáramos de la misma manera.

“Queremos que la gente se informe, que participe. Queremos hacer estas consultas antes del día 1 de diciembre, y luego vamos a reformar el artículo 35 de la Constitución para que se facilite la celebración de la consultas, porque actualmente son muchos los requisitos, los candados”.

López Obrador afirmó que promoverá una reforma ante el Congreso para bajar el umbral de firmas requeridas para convocar a una consulta, y garantizó que ya siendo Presidente, respetará el mecanismo de convocatoria legal para llamar a ese ejercicio.

“Vamos a bajar el umbral al 1%, o menos, para que los ciudadanos puedan pedir consultas cuando hay un asunto de interés. Lo otro es que existe el candado de que si la consulta tiene que ver con los ingresos del gobierno no procede, esa nos la aplicaron con lo de la reforma energética”, aseveró.

El periodista Joaquín López-Dóriga preguntó al Presidente electo por qué convocar a una consulta (el próximo fin de semana) sobre el Tren Maya, si ya se informó que los trabajos de obra comenzarán el 16 de diciembre.

“Si, pero se tienen ya los anteproyectos en todos los casos, se tiene lo fundamental, el presupuesto considerado, va en el presupuesto del 2019 que va a corresponder al Congreso autorizar. Ya está (los anteproyectos). Se tomó la decisión de que los 8,000 millones de pesos del fondo turístico se utilicen para financiar parte del proyecto del Tren Maya. Digo una parte, porque se va a requerir más inversión, y será una mezcla de inversión pública y privada, nacional y extranjera. Estamos hablando de un proyecto que puede significar 120,000 a 150,000 millones de pesos, son 1,5000 metros de tren. Queremos hacer esta obra en cuatro años.

“De los 1,5000 kilómetros, la mitad se van a construir sobre la vía del tren del sureste que se inauguró en la época del presidente Miguel Alemán. Es la única vía de dominio público”.

Obrador afirmó que el caso de la construcción de una refinería en Tabasco, aún no se ha decidido entregar la obra en adjudicación directa, únicamente –mencionó- el gobierno de Tabasco emitió una licitación para limpiar el terreno donde se construirá.

Cuestionado por el periodista Loret si las consultas no se tratan de una simulación, dijo: “no (es una simulación), yo creo que es una reafirmación de programas que yo presenté durante la campaña, y la gente no sólo votó por el candidato, sino por el proyecto”.

—¿Es necesaria la reafirmación? –pregunto Denise Maerker.

“Sí, porque nuestros adversarios, después de la consulta, empezaron a mencionar que si iba yo a consultar el Tren Maya, una apuesta a que íbamos nosotros a actuar solo democráticamente en lo que nos conviene.

“No tenemos nada que ocultar. Tengo encuestas que se aprueban, (la refinería y el Tren) pero no está de más que se apruebe la consulta, porque están molestos los conservadores”.

El periodista Raymundo Riva Palacio cuestionó que para financiar programas de gobierno utilizará el superávit fiscal de este año.

“No (vamos a utilizar el superávit), voy a cumplir el compromiso de que no va a aumentar la deuda. Va a haber una reorientación del presupuesto, vamos a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos para liberar fondos, vamos a bajar el gasto operativo del gobierno, vamos a tener proyectos que tengan un mayor impacto en lo social, en lo colectivo. Hay una gran dispersión de recursos sin que se beneficie a la gente. El gobierno se convierte en una universidad, todo es experimental, por ejemplo, hay que sembrar hortalizas en las azotes, un proyecto así. Todo eso consume mucho presupuesto, y para todo hay oficinas, y hay burócratas”.

López Obrador argumentó que tiene que haber un equilibrio y contrapesos entre la democracia representativa (elecciones) y la democracia participativa (consultas).

“No desparecer la democracia representativa, porque eso es parte del Estado de derecho (y) no olvidar que el pueblo es soberano, que tiene la facultad hasta para cambiar la forma de gobierno”, sostuvo.

El periodista René Delgado preguntó a López Obrador si las consultas no son un instrumento para fragmentar y dividir a los ciudadanos.

“No. Es hablando con la verdad, no debe por qué encubrirse el pensamiento conservador, hay quienes presumen ser liberales y son conservadores. Aclaro que se puede polemizar, yo voy a garantizar el derecho a disentir, a la crítica, y no voy a limitar de ninguna forma la libertad de expresión, pero si quiero ejercer mi derecho de réplica”, comentó.

—¿Es que se borran los matices? –insistió Delgado.

“Tú eres liberal en lo general, pero hay otros que se disfrazan, hay quienes no están a gusto con el cambio, además es legítimo que tengan posturas diferentes a las nuestras, pero ya basta de simulación, una de las características del conservadurismo es la hipocresía”.

Luego el conducto Leo Zuckermann cuestionó a Obrador si no usará los programas sociales con fines electorales para beneficiar a su partido Morena.

“Empezando porque además de ser un asunto de principios, y de honestidad, de congruencia, nunca lo hemos hecho ni lo haríamos, además de eso, ya inició un procedimiento distinto, se está haciendo un censo casa por casa a todos los beneficiarios de los programas y se va a tener este censo para que la ayuda se dé a todos los que lo necesitan. Las definiciones son muy claras, se va a atender a todos, pero se va a dar preferencia a los pobres. Va a ser delito grave la corrupción, coacción del voto a cambio de los programas sociales”, contestó.

La militarización, la única salida

Raymundo Riva Palacio pregunto a Obrador si su propuesta de crear la Guardia Nacional significa la militarización del país.

“Es un muy importante el tema, yo mismo decía. ¿Cuál es la realidad? que es muy grave, es gravísima la situación de inseguridad y de violencia. Sí, (peor de lo que se imaginaba en campaña), muy descompuesto el país, 8 homicidios diarios, robos, secuestros, la gente está en estado de indefensión.

“Vamos a enfrentar el problema de inseguridad y violencia cambiando la política económica. Eso es fundamental, los mexicanos no somos malos por naturaleza, esto se originó por una política que favorece a una minoría y que abandonó por completo al pueblo de México. Vamos a enfrentar el problema con empleo, con atención a los jóvenes. El 80% va a depender de la política económica que vamos a aplicar.

“Es un grave error, pero llevamos más de 30 años en el error. Aun cuando nos llevara tiempo, tenemos que empezar ya.

“El desastre que hay en lo relacionado con lo policiaco, un verdadero desastre; hace 20 años crearon la Policia Federal para que no se utilizara al Ejército, que en materia de seguridad tienen que ser civiles los que se hagan cargo de la seguridad, así lo establece la Constitución”.

“La policia ministerial igual, las policías estatales igual, las policías municipales muy echadas a perder, ¿entonces cómo enfrentar el problema? El Ejército es una institución que ha demostrado lealtad a la autoridad civil, nunca ha dado un golpe de Estado, ha sido respetuoso de la autoridad civil. Los soldados mexicanos son surgidos del pueblo. Ahora que me tocó decidor quién iba a estar (en Sedena y Marina) hice una investigación, la mayoría de los Generales, hijos de mecánicos, de campesinos, estoy hablando de los Generales, ni hablar de los soldados que son pueblo uniformado.

“Es una institución que se fue consolidado, que tiene disciplina. No quiere decir que no hayan cometido errores”.

Se cuestionó al político tabasqueño por qué no darle un mando civil a la Guardia Nacional.

“Por eso de manera muy trasparente, sin simulación, estoy planteando una reforma constitucional”, argumentó.

—¿Desaparecerá la Policia Federal? –preguntó López-Dóriga.

“Poco a a poco se van a ir incorporando a la Guardia las tres: las Policia Militar, la Policia Naval y de la Policia Federal”.

—¿Ya no habrá subdivisiones? –se insistió.

“Ya no, al momento que esté la Guardia, es una corporación como existe en Francia”.

Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre su postura inicial de que el Ejército debería de salir de las labores de seguridad pública.

“Si, lo que yo pensaba, que tampoco lo he reiterado tanto. He reiterado, nunca he dicho que el Ejército en los cuarteles. Nunca lo he dicho. Puede ser que lo haya dicho una o dos veces.

“¿Qué es lo que me lleva a tomar esta decisión? Es muy grave, es un desastre lo de las policías. Tercero: le tengo confianza a los soldados, siempre he dicho que es pueblo uniformado, y creo que podremos reconvertir, dar un giro al Ejército encargado de la defensa para que también nos ayude a garantizar la seguridad pública con la Guardia Nacional. Y aquí tenemos una ventaja: en México, en el Ejército, también la ley de la Marina, el comandante de las Fuerzas Amadas es el Presidente y yo nunca voy a dar lo orden de reprimir al pueblo de México”, comentó.

Conduciré con respeto la Guardia Nacional, dice

“Voy a conducir esta fuerza, voy a conducir mi facultades para que esta fuerza se vaya formando en el respeto a los derechos humanos y al uso de la fuerza; cumplir con protocolos. Naciones Unidas tiene un Ejército de paz, y yo aspiro a eso. Que se respeten los derechos humanos, que no haya masacres, violaciones a los derechos humanos, y que de la suma de las tres fuerzas formemos esta Guardia y tengamos entre otras cosas elementos suficientes”.

Insistió en que, en su diagnóstico, las corporaciones policiacas no cumplen los requisitos para enfrentar a la delincuencia. “No solo no tienen profesionalismo, no solo hay ilegalidad en el comportamiento de elementos, no hay coordinación. Por un lado actuar la Policia Federal, por otro lado la estatal, la municipal.

Indicó que la Guardia Nacional iniciará operaciones con 40,000 elementos más los elementos de la Policia Naval, aunque “necesitamos alrededor de 150,000 elementos” que se irán incorporando poco a poco.

Cuestionado por el periodista Mario Delgado sobre las tres razones que tuvo, ya como Presidente electo, para recargarse en las Fuerzas Armadas para combatir al crimen, Obrador dijo:

“Cuando estaba de candidato se me acercaban a plantearme problemas de inseguridad, desparecidos; una vez como Presidente electo, en todos los actos, la principal demanda era la inseguridad, la solicitud de protección, la ayuda para buscar a familiares desaparecidos, algo muy doloroso”. La desconfianza en las policías. Que no hay un plan de seguridad.

“Quiero llegar con las riendas del poder en mis manos. Cuando me metí a ver el problema de la inseguridad, que me llevó bastante tiempo, es a ver cómo le vamos a entrar a esto, invité a participar a Alfonso Durazo, Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas, Alejandro Gertz, Juan Ramón de la Fuente, Olga Sánchez Cordero, fue una decisión conjunta.

El problema de la criminalidad y la corrupción, más grave de lo que imaginaba

“(El problema de la criminalidad y la violencia) está más grave de lo que imaginaba. La corrupción, muchísimo más grave. Todo lo que se revisa tiene que ver con la corrupción”.

“Es tanta la corrupción en México que no nos alcanzarían las cáceles ni los juzgados, pero además, si somos honestos, como lo somos, tendremos que empezar por los de arriba de tiempo atrás y eso nos metería en un pantano de confrontación, entonces tenemos que tomar la decisión.

“Yo no quiero hacerlo mismo (meter a la cárcel a políticos), no quiero simular, no me gusta la espectacularidad en la política. Tenemos que ir hacia arriba y es un acto de confrontación muy fuerte y es apostar a la discordia. Mi planteamiento es: vamos a iniciar una etapa nueva, vamos a dejar atrás la horrible historia de corrupción, para acabar con la pesadilla”, aseveró.

El periodista Carlos Loret de Mola preguntó a Obrador sobre la incertidumbre en los mercados financieros con la que asumirá el gobierno el 1 de diciembre.

“(Sí) se corren riesgos, (pero) nosotros vamos a ser respetuoso de la política del Banco de México, de la autonomía; ellos son los encargados de la política monetaria”.

Reptará autonomía del Banxico sin ser rehén, asevera

Obrador confirmó que propondrá al economista Jonathan Heath como subgobernador del Banco de México, y analiza un perfil más.

“Va a ser un buen economista, un abogado, buscando el equilibrio, porque les doy un dato: la mayoría de los subgobernadores son de una sola escuela. Vamos a buscar que haya un poco más de equilibrio”.

“Vamos a dar confianza, nada más que no podemos ser rehenes de la política monetaria, nosotros vamos a actuar de manera muy responsable. ¡Imagínense para el inversionista que pueda invertir en un país sin corrupción, con un verdadero estado de derecho! Va a ser muy atractivo México”, aseveró.

[email protected]