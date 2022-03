Los derechos de las mujeres y el derecho a la salud son un tema fundamental para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), los logros que marcan la lucha por la igualdad en México responden a los esfuerzos de sociedad y del gobierno a institucionalizar las peticiones de las mujeres, por ello, el ISSSTE fortalece los programas preventivos de atención enfocados en la mujer durante todo el mes de marzo, a través de la campaña “Marzo, Mes de la Salud de la Mujer”, declaró Ramiro López Elizalde, Director Normativo de Salud del instituto.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, López Elizalde enfatizó que este día no debe verse como una celebración si no como un compromiso de todos en favor de la equidad y respeto hacia las mujeres. "Aún hoy, existen mujeres que tienen que pedir permiso para trabajar, para visitar amistades o familiares, y en materia de salud, hay mujeres que tienen que pedir permiso para usar un método anticonceptivo, para practicarse una mastografía, o no se les permite ir al ginecólogo si no es acompañadas, hay mujeres que no pueden decidir cuántos hijos desean tener, esto tiene que cambiar”.

El ISSSTE atiende a una población de 7,546,197 derechohabientes mujeres, de acuerdo a datos del Anuario Estadístico 2020 del Instituto. El cáncer de mama representa la primera causa de muerte entre las mujeres que padecen algún tipo de cáncer, mientras que el cáncer cervico uterino es la décima neoplasia más frecuente en la población mundial y la cuarta más frecuente entre las mujeres, este tipo de padecimientos son tratables y pevenibles con una detección oportuna y llevando una vida saludable; la trascendencia de realizarse estudios anualmente es fundamental para salvaguardar la vida.

La campaña cuyo lema es “Soy Mujer y Me cuido”, invita a las mujeres derechohabientes del ISSSTE a realizarse tamizaje para la detección oportuna de cáncer de mama, cáncer cervicouterino y salud bucodental, además a través de los Equipos Comunitarios en Salud “ECOS para el bienestar” también pueden acceder a consulta e información en temas como salud reproductiva, lactancia materna, nutrición, activación física y salud mental, dichas actividades se realizarán en las unidades de primer nivel de atención a nivel nacional.

Finalmente, el ISSSTE instó a las derechohabientes a no postergar sus revisiones médicas, y a no dejar pasar por alto cualquier molestia, recalcando que el camino para evitar una enfermedad o la complicación de una enfermedad, es la prevención.