Senadores llaman a poner orden en materia de seguridad en espacios universitarios, al tiempo que destacan que la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debe respetarse además de señalar que la violencia no se gesta en el campus, sino que viene de afuera.

Los coordinadores parlamentarios de PRD, PT-Morena y PAN, en declaraciones por separado, negaron que sea necesaria la intervención policial en las sede. No obstante, sí recalcaron una mayor coordinación entre autoridades capitalinas y universitarias para revisar las tareas de seguridad.

“Hay que observar la autonomía universitaria. No podemos estar pensando en que las fuerzas públicas estén en las instalaciones de la Universidad, no así físicamente, pero creo que sí debe haber una coordinación total para analizar y atender el tema. (…) Estas personas no viven en CU, viven en los alrededores como se ha visto, y por supuesto que teniendo identificadas a las personas que se dedican a la venta de estupefacientes en la Universidad pueden ir por ellos fuera de la ella”, explicó Luis Sánchez, coordinador de la bancada del PRD

Por su parte Zoé Robledo, vicecoordinador del bloque PT- Morena, agregó:

“Creemos que la autonomía de la Universidad debe de ser respetada a plenitud, tiene razón el rector cuando dice que el desorden no está en la Universidad, como si fuera la Universidad el espacio de la violencia del país, la violencia está afuera y se mete a la Universidad, la inseguridad está afuera y se mete a la Universidad”.

“Total solidaridad con el rector y solidaridad con la autonomía universitaria”, subrayó.

Por su parte, Fernando Herrera, coordinador de los senadores panistas, dijo que la misma comunidad universitaria debe definir rutas de acción para resolver el problema.

“Lo importante es que la autoridad universitaria y los alumnos lleguen a un acuerdo para garantizar tranquilidad al interior de la institución. Una institución educativa no puede estar sujeta o bajo el dominio de la delincuencia organizada y es ahí donde, de manera inteligente, la autoridad universitaria, los alumnos y la autoridad, deben de ponerse de acuerdo para atajar de una manera frontal este problema que los está aquejando”, manifestó.