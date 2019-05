En algunas ocasiones el mayor obstáculo que enfrenta una mujer es otra mujer, pero esto no es culpa de ellas, sino de la sociedad que muchas veces abre un espacio para una sola mujer y así se generan celos por las pocas oportunidades, esa es la opinión de la actriz, directora y productora Eva Longoria.

Al participar en el Women’s Forum Americas 19, Longoria pidió a las mujeres que tienen un espacio privilegiado apoyar a otras mujeres porque los liderazgos son quienes pueden crear los cambios necesarios para la inclusión del género femenino, especialmente garantizando un terreno parejo.

La también cofundadora del movimiento Time’s Up expresó que hay dos demandas en Estados Unidos contra Mc Donalds y el FBI; a la empresa se le acusa de acoso y restricción del crecimiento de las mujeres, y en el caso de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) fue reportada en Time’s Up por no permitir el desarrollo de las mujeres en la misma medida que los hombres.

Ambas quejas, dijo la productora latina, confirman que la falta de oportunidades y los problemas constantes a los que se enfrentan las mujeres como el acoso están presentes en todas las industrias.

“Tiene que haber una revolución de empoderamiento femenino en Latinoamérica”, expresó. Eva Longoria calificó a las mujeres latinas como las más poderosas del continente, con la capacidad de adaptarse a entornos complejos.

Este empoderamiento, agregó, es la vía para romper con impresiones y presiones sistemáticas que en ocasiones se traen desde la infancia, por ejemplo, cuando se le enseña a una persona de un grupo minoritario a que no puede aspirar a mejores oportunidades.

Por otra parte, Longoria compartió su experiencia como latina en Estados Unidos y los retos que enfrentó para cumplir sus sueños.

“Cuando yo decidí que me quería convertir en directora y productora en Hollywood. Tenía que hacer el doble de esfuerzo, doblemente preparada y estaba bien. Yo asumí ese reto, pero mucha gente no lo hace, ni si quiere se quiere meter al campo”.

Por ello, la actriz invitó a las mujeres a asumir un rol más activo en la búsqueda de su inclusión.

Con la participación de Eva Longoria concluyeron dos días del Women’s Forum Americas 19 realizado en la Ciudad de México, un espacio que concentró a mujeres líderes de diversos sectores para dialogar sobre temas como la inclusión de mujeres en el ámbito laboral, la obligatoriedad de cuotas de género en el sector público y privado, las políticas públicas en apoyo a la féminas, la necesidad de incrementar el número de emprendedoras, entre otros.