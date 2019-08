Los ataques contra migrantes en Estados Unidos son motivados por la retórica del presidente Donald Trump, quien utiliza un lenguaje racista que anima a muchos que antes no actuaban de manera agresiva y ahora sí, afirmó el presidente de la Federación de Guerrerenses de radicados en Chicago, Illinois, Etelberto Bustamante.

En entrevista, dijo que el gobierno mexicano reaccionó bien al ataque ocurrido el pasado 3 de agosto en la ciudad de El Paso, donde un hombre ingresó a una tienda con un rifle de asalto con la intención de matar mexicanos, aunque dijo que es un tanto iluso pedir la extradición del agresor.

— ¿Cómo se explica usted el ataque ocurrido en El Paso contra mexicanos?

— La única explicación que hay a eso es que son las consecuencias de la retórica que usa el presidente Trump con su lenguaje racista y eso está animando a muchos racistas que estaban escondidos y que no querían salir a la luz pública.

Somos su grupo favorito para atacar y toda esa gente que antes estaba escondida es racista y estaba escondida, y ahora se siente envalentonada para atacarnos.

— ¿Se ha incrementado en el día a día este tipo de agresiones?

— Sí. Es muy frecuente aquí escuchar agresiones o noticias de agresiones que se dan principalmente a la gente hispana en las tiendas, ya sea tiendas de autoservicio o las pequeñas. El último ataque que escuché tiene apenas dos semanas en un suburbio cerquita de Aurora, Illinois. Una persona empezó a correr de la gasolinera a dos mexicanos por el simple hecho de que estaban hablando en español y eso es frecuente.

— ¿Entonces, en los últimos meses esta situación se ha incrementado?

— En los últimos años se ha incrementado. Yo tengo viviendo 30 años aquí y esto solamente lo he visto más frecuentemente en los últimos cuatro años. Antes era raro; nosotros creíamos que ya habíamos agarrado cierta confianza en el país y se veía imposible (que ocurrieran) esos ataques, así de forma descarada, pero desde que Trump empezó su campaña con esa actitud racista, la gente de esos planteamientos agarró valor y está saliendo a la luz.

— ¿Hay alguna forma de protegerse de eso?

— Sí. De hecho, hay muchas organizaciones aquí que dan consejos de cómo se debe uno de portar en una situación así. Dan consejos de no responder a la violencia con violencia y en la televisión dan muchos consejos y más ahora que está el problema de las redadas, hay mucha información que se da hacia el público. Pero realmente lo que pasa es que, por más que escucha uno en la televisión que debes actuar así cuando te pase eso, en el momento la gente se pone nerviosa y hasta las cosas que uno escuchó se olvidan.

— ¿En el Congreso o en los congresos cómo está la representación de los mexicanos o de los hispanos?

— La verdad es que tenemos poca representación. Por ejemplo, aquí en el estado de Illinois solamente tenemos un congresista hispano, de origen mexicano. Se llama Jesús García y él está haciendo un buen trabajo, pero es uno solo, uno solo que nos representa a los hispanos.

Realmente en la comunidad nos falta mucho salir a votar. La comunidad hispana es muy apática a la hora de las votaciones y eso tenemos que cambiar porque es la única manera de poner más representantes hispanos que nos puedan defender en el Congreso.

— ¿Ahora que esté el proceso electoral y Trump busque la reelección, cree que haya alguna posibilidad, por lo menos, para que se discuta este tipo de situaciones?

— De hecho todos los candidatos que están ahorita compitiendo para ser el nominado para el partido Demócrata están hablando sobradamente de llevar a hacer nuevas leyes que protejan más a los migrantes. Tal vez sea pura retórica porque quieren la candidatura, pero han hablado muy bien, eso por el lado demócrata, por el lado republicano ese tema ni se va a tocar, porque es el presidente mismo el que va a tratar de reelegirse usando su misma retórica que le salió muy bien hace tres años, así es que él va a seguir intentando hacer lo mismo.

Por el lado republicano no tenemos esperanzas de que haya, de que se ponga sobre la mesa el tema de lograr las leyes que defiendan a los migrantes. Nuestra esperanza está realmente en el partido Demócrata, en el que resulte ser el ganador a la candidatura para contender contra Trump.

— ¿Cómo observó la reacción del gobierno mexicano al asunto concreto de lo que ocurrió en El Paso?

— Se me hizo bien, pues pienso que actuó bien el canciller; al menos de palabra estaba actuando bien, el hecho de que diga que va a pedir la extradición del gatillero de El Paso, Texas, hacia México se me hace un poco iluso, no creo que eso suceda, pero creo que actuó bien el gobierno mexicano al menos en ese aspecto de la matanza que hubo en el Paso Texas, lamentablemente contra nuestros paisanos mexicanos e hispanos.

