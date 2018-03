El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que será la próxima semana cuando se firme con el Instituto Nacional Electoral (INE) el protocolo de seguridad para los candidatos a Presidente de la República, que así lo requieran.

Ante el inicio el 30 de marzo, de las campañas electorales, el titular de la Secretaría de Gobernación dijo que desde hace algunos meses se viene trabajando con los Gobernadores, Secretarios de estado, y con las áreas de seguridad involucradas, “para poder tener condiciones que desarrollen las campañas políticas”.

En conferencia de prensa en Cancún, Quintana Roo, donde encabezó la presentación de Acciones para la Profesionalización y el Desarrollo Policial, Navarrete Prida aclaró que - mediante sus partidos- se ofrecerá a todos los candidatos a la Presidencia el acompañamiento de elementos federales para el resguardo de su seguridad, y será decisión de cada uno decidir si la acepta o no.

“Corresponderá desde luego al partido político ver de qué manera quisiera que nos coordináramos para darle la seguridad que requiera. Nosotros estamos preparados para ello.

“La próxima semana tendremos la firma ya, y una presentación del protocolo de seguridad que se va a implementar en la presencia del presidente del Instituto Nacional Electoral (Lorenzo Córdova), para que los candidatos, aquellos que nos los soliciten, candidatos a la Presidencia de la República, nosotros podamos proporcionarle la seguridad que requieran”, aseveró.

Mencionó que la dirigencia nacional del partido Morena, que postula como candidato presidencial a Andrés Manuel López Obrador, no ha aceptado la comunicación del gobierno federal para hacerle el ofrecimiento, e informó que ya se le envió una carta a los dirigentes partidistas, a fin de que puedan responder si aceptan o no.

“En aquellos casos de un partido político en particular, que no he tenido oportunidad de dialogar con su representación nacional, me comuniqué por escrito ofreciéndole esta condición de seguridad”, precisó.

Navarrete Prida reveló incluso que una de las situaciones por las que se implementó el operativo Escudo Titán, fue para mejorar las condiciones de seguridad en aquellos estados donde se presentaba violencia postelectoral.

“Y en aquellas regiones donde hemos registrado, nosotros lo sacamos de manera pública, niveles de violencia e inclusive homicidios de personas ligadas a proceso electoral, a candidaturas municipales o locales, estamos tomando acciones y estamos complementando el programa de seguridad que iniciamos como Escudo Titán, hace unas semanas, y que está dando resultados en estas regiones”, comentó.

