El secretario de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, negó que el socavón que se abrió en el llamado Paso Exprés en la carretera México-Cuernavaca en la que murieron dos personas haya sido por falta de previsión y corrupción.

En su comparecencia ante la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario fue cuestionado por el diputado de Acción Nacional Víctor Manuel Pérez Díaz sobre los hechos.

“Secretario, las consecuencias de este suceso fue su responsabilidad y también de sus funcionarios. Su renuncia era inminente, pero no hubo congruencia ni de usted ni de su jefe el presidente Peña Nieto… ¿se declara culpable o inocente de lo que sucedió en el socavón de la autopista México-Cuernavaca?”, dijo el diputado albiazul.

En respuesta, Ruiz Esparza aseguró que la secretaría a su cargo es totalmente transparente e incluso ha sido ratificada como tal por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

“El tema de la renuncia. Sí les digo con toda claridad, diputadas y les digo diputados, que la principal responsabilidad de un servidor público es afrontar su responsabilidad. En el caso del Paso Exprés, lamentable caso, que nadie quiso que sucediera y que sucedió por dictámenes de terceros, no por opinión de su servidor, por una cuestión de haberse tapado el cauce por donde pasa un río con basura que bajó de la barranca y eso provocó el tema.

“Y sí les quiero decir con toda claridad que fui el único que salió a atender el tema, fui el único que atendió a los vecinos, fui el único en un momento dado que atendió a la gente lastimada… Yo creo que en este caso no soy yo el que me debo declarar culpable o inocente, debe ser la autoridad legal la que determine si alguien tiene responsabilidad sobre algo o no la tiene. En este caso, repito, es un caso juzgado y en este caso creo que se debe de aclarar a la luz de lo que dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, indicó.

Posteriormente, el diputado del Partido del Trabajo, José Luis Montalvo Luna, inquirió nuevamente al secretario sobre la construcción del Paso Exprés.

“Diversas organizaciones documentaron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a su cargo tuvo conocimiento de las irregularidades de la obra a través de al menos 10 reportes”, dijo.

Ante esta afirmación, Ruíz Esparza negó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haya tenido conocimiento sobre irregularidades en el Paso Exprés.

“Le aseguro que no. Creo que ha sido uno de los temas más delicados el hecho de quien sí conoció de alguna basura acumulada dentro del tubo del drenaje del Río Santo Cristo debió de haberlo avisado y al Secretaría en ninguna de las instancias… recibió ninguna información por parte de autoridad alguna, yo aquí dejo este testimonio”, apuntó.