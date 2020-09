“Este gobierno no será recordado por corrupto”, lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador mientras exhibía orgulloso que su administración ha generado ahorros por 560,000 millones de pesos al no permitir la corrupción y con su plan de austeridad.

En su II Informe de Gobierno, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador arrancó su discurso con la idea de que su legado será purificar la vida pública de México y erradicar por completo este mal.

“Fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción, y ahora no tengo la menor duda: la peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que, en estos tiempos más que en otros, transformar es moralizar”, resaltó el mandatario ante más de 60 invitados.

López Obrador también defendió que su gobierno no ha emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero, dijo, tampoco se encubre a nadie ni se permite la impunidad, además de resaltar que “la austeridad republicana es una realidad”.

Sobre la pandemia por Covid-19, defendió que al haber confiado las decisiones a un equipo de profesionales con experiencia y capacidad, y aunque la enfermedad ha dejado “penurias”, se fortaleció al sistema de salud.

“Recibimos el gobierno con 401 hospitales abandonados, saqueados o a medio construir, y con un déficit de más de 200,000 profesionales de la medicina. En pocos meses hemos reconvertido, con el apoyo de los gobiernos estatales, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, 969 hospitales para atender pacientes con Covid-19, se han instalado 32,203 camas y 10,612 con ventiladores; asimismo, se han contratado 47,000 médicos generales, especialistas, enfermeras y otros trabajadores de la salud”.

En materia económica, de nueva cuenta habló sobre su “fórmula distinta” para enfrentar la crisis financiera que trajo a su paso la pandemia de coronavirus, al entregar apoyos y créditos de manera directa y que no se dio prioridad a las grandes empresas y bancos.

No obstante, dijo que ante los reproches por no emprender un rescate económico elitista, está orgulloso de poder decir que sus programas sociales han apoyado a 23 millones de familias, ya que, dijo, no es un gasto sino una inversión; no son dádivas, es justicia, insistió el Ejecutivo.

“Pronostiqué que la crisis económica provocada por la pandemia sería transitoria; dije que será como una ‘V’, que caeríamos, pero que saldríamos pronto; afortunadamente así está sucediendo; ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba; ya se están recuperando los empleos perdidos, se está regresando poco a poco a la normalidad productiva y ya estamos empezando a crecer”, expresó optimista.

En tanto que buscó resaltar su “buena y respetuosa” relación con los empresarios, a quienes agradeció que a pesar de la crisis, la mayoría no despidió a sus empleados, que cumplen con sus contribuciones, que aceptaron aumentar en 20% el salario mínimo y decidieron voluntariamente aportar para pensionar mejor a los trabajadores.

Sostuvo que ha mantenido y mantendrá una relación institucional con gobernadores y partidos de oposición, con quienes dijo que tendrá un trato de respeto y equidad.

Aseveró que ahora existe una “verdadera independencia” de su gobierno con las instituciones de justicia: la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación, las cuales —agregó— trabajan con absoluta autonomía; se acabó que el presidente daba línea, dijo López Obrador.

Argumentó que prueba de ello es que invitó a este evento al fiscal y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y no pudieron asistir. “En otros tiempos eso no pasaba; ahora tienen la arrogancia de sentirse libres”, lanzó.

Insistió que el 1 de diciembre quedarán sentadas las bases de su proyecto denominado la Cuarta Transformación y aunque achacó los cambios en su gobierno a la pandemia de coronavirus, resaltó que no habrá modificación en el proyecto de gobierno, como le han solicitado sectores sociales, académicos y empresariales.

