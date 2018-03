La maquinaria electoral de Morena está lista para enfrentar la elección en que el gobierno se va a jugar todo y que será base para el proceso presidencial del 2018, ganar el Estado de México es básico si lo que se quiere es competir el próximo año, al menos eso piensa Delfina Gómez Álvarez, aún precandidata a gobernadora.

Ahorita, en tanto, se están jugando la gubernatura del Estado, y lo que a ellos les puede preocupar no es siquiera el gobierno como una manera de servir al pueblo o de ser una persona que pueda ayudar a su pueblo, sino que se están preocupando de cuánto van a dejar de obtener buenos salarios, algunos bonos, algunas cosas donde ellos toman decisiones que a veces van en contra de la misma ciudadanía, eso es de lo que ellos tienen temor , explica en entrevista la precandidata.

Su arma principal y favorita es la presencia del líder del partido, Andrés Manuel López Obrador; va con ella a los eventos más grandes y las llamadas Asambleas Informativas se llenan. La semana pasada se fueron a meter al corazón del corredor azul y llenaron la plaza principal de Naucalpan, ahí estaban antiguos militantes del PAN sumados a ex PRD y a los de Morena. Una hora antes estaban en Huixquilucan, en el deportivo porque la plaza pública no se la prestó a Morena el gobierno local, que se inventó un festival de bailables regionales que incluyó ¿por qué no? a Bruno Mars.

Ahí en la tierra del candidato del PRI, Alfredo del Mazo, congregaron en horario laboral a cerca de 500 personas que se arremolinaron para tomarse fotos con La Delfina y con El Peje.

La gente quiere y pregunta qué puede hacer para sumarse, esas son las herramientas que tenemos en Morena: nuestra voz y nuestro andar , dice la precandidata mientras reparte saludos.

El mayor tesoro que tenemos y que ellos (PAN y PRI) no tienen es precisamente nuestros enlaces y nuestros coordinadores, nuestros militantes que cada día los vemos más conscientes de que es la oportunidad para cambiar el gobierno , indica.

Reconoce que la presencia de López Obrador ayuda, pero también todo el trabajo que se hace en ese entorno; sin embargo, el enemigo a vencer es el abstencionismo, que la gente venza el miedo de salir a votar.

Hay que hacer conciencia en la gente, no tenemos más herramientas y prepararse ante cualquier candidato del PAN o del PRI.

La maestra de Texcoco se engalla: si es Josefina Vázquez Mota o cualquier otra no importa, lo mismo le da que sea Alfredo del Mazo. Hay que prepararnos para ganar independientemente de a quién me pongan, a mí no me afecta .

La fortaleza de Morena, explica la precandidata, está por ahora en la zona oriente del Estado de México, pero se están sumando apoyos muy importantes como los de Ecatepec, Ciudad Neza, Valle de Chalco, que es donde hay muchos resultados positivos.

A Huixquilucan fue como diputada federal y ahora regresó precandidata, su evaluación de la visita es que fue positiva, ya que el sentir de la gente es que están en desacuerdo con su gobierno estatal que no ve la realidad y es parte de la estrategia de campaña, demostrar que se puede gobernar con todos.

Por eso hacen políticas inmediatistas, como de ‘se me ocurrió’. Nosotros, además de venir a platicar con los militantes, venimos también a observar, percibimos desde una desatención a la movilidad, una falta de atención de escuchar a la gente, la desatención del campo y empezamos a ver cada una de las áreas. Por ejemplo, en Ecatepec hay una inseguridad terrible y los feminicidios, que la gente se acerca y comenta y que no ve una atención de las autoridades para su caso , dijo.

La idea de caminar por zonas que parecen bastiones de sus adversarios le divierte. Por ejemplo, entre risas cuenta que ya fueron a hacer campaña a San Pedro Xalostoc, el pueblo de donde es originario el actual gobernador Eruviel Ávila.

También yo digo que está un poquito desatendido, creo que podría estar mejor cuidado .

