Carlos Domínguez es hijo del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, asesinado el 13 de enero del 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tras la muerte de su padre, se refugió en Estados Unidos, pero en octubre pasado —apoyado por la organización Reporteros Sin Fronteras— regresó a México para ingresar al Mecanismo de Protección.

Ya con todas las medidas de seguridad del mecanismo, incluido el desplazamiento a la Ciudad de México donde ahora habita, además del reconocimiento de víctima por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Carlos Domínguez ha emprendido una lucha para demandar a las autoridades locales y federales el esclarecimiento del homicidio de su padre.

Su caso saltó a la luz el 2 de mayo de este año cuando logró ingresar a Palacio Nacional —como periodista— para solicitar apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de detener a los culpables.

Señaló públicamente a Carlos Canturosas, exalcalde panista de Nuevo Laredo, y ahora militante de Morena, de estar detrás del asesinato de su padre. Sin embargo, ese mismo día, Canturosas Villarreal se deslindó y lo acusó de señalar sin fundamentos, difamar y manchar su nombre.

Actualmente hay seis detenidos por el homicidio de su padre periodista, uno de ellos Rodolfo Jorge Alfredo Cantú García, tío de Carlos Canturosas, a quien el joven Carlos Domínguez acusa de tener vínculos con el Cártel del Noreste en Nuevo Laredo.

El joven asegura a El Economista que su propósito es lograr el esclarecimiento de la muerte de su padre.

Carlos Domínguez contó que no le fue fácil que le brindarán medidas de protección del mecanismo, pero ahora que las tiene, se siente seguro: “Me entregaron el departamento, es bueno (el mecanismo), porque la verdad al estar amenazado de muerte y no poder regresar a tu lugar de origen porque hay cobardes a los que les pisaste los talones y te van a asesinar, es bueno que exista, aunque es una pena que el Estado mexicano no pueda garantizar el libre oficio de la libertad de expresión”, aseveró.

Carlos Domínguez asegura que su único fin es lograr la justicia en el caso de su padre; aunque eso también le ha valido señalamientos en su contra, como que se diga que tiene apoyo del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

