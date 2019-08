El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el problema de la inseguridad que se vive en el país, es el factor que no le permite gobernar plenamente.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, se le preguntó al mandatario federal cuál ha sido el impedimento más grande que ha tenido para gobernar desde que llegó a la Presidencia de la República, a lo cual respondió que la inseguridad; sin embargo atribuyó el aumento de los delitos en el país, a que se atendió mal por gobiernos anteriores, que no se planteó una estrategia correcta y se privilegió el uso de la fuerza.

“Un problema grave es el de la inseguridad y el de la violencia. Eso es lo que más me preocupa y ocupa en este tiempo porque —como lo he dicho en otras ocasiones— se dejó crecer, se atendió mal; en el mejor de los casos, no se aplicó una estrategia correcta, se pensó que se podía resolver el problema sólo con el uso de la fuerza”, aseveró.

López Obrador sostuvo que su gobierno tiene una concepción distinta, porque atiende las causas de la violencia, a pesar de que el expresidente Felipe Calderón sostuvo que es necesario que deje de entregar dinero a personas para invertirlo en seguridad pública.

“Estamos atendiendo las causas, el origen del problema, que haya bienestar, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes.

“Pero es increíble que luego de lo que sucedió, luego de que Calderón —sin elementos suficientes, sin un diagnóstico de lo que estaba sucediendo— declara la guerra y convierte al país en un cementerio, y hay razias, desapariciones, y masacres. Todavía, después de todo ese saldo funesto, está pensando en lo mismo, es increíble. Pero no sólo es Calderón, en abono a él, es toda una corriente de pensamiento, es el apostar al uso de la fuerza”, criticó.

El Presidente afirmó que después de los ciudadanos, las Fuerzas Armadas son quienes más lo apoyan en las acciones que está emprendiendo, sobre todo en materia de seguridad.

“Si me preguntan después del pueblo de México, qué sector me apoya más en el proceso de transformación del país, diría sin duda: las Fuerzas Armadas. Y vamos avanzando y vamos a salir bien”, aseveró.

López Obrador consideró correcto que los elementos del Ejército hayan evitado la confrontación, a pesar de haber sido agredidos en varias ocasiones.

“Es que podemos mostrar cómo los militares están actuando con muchísimo respeto a los derechos humanos, es una actitud ejemplar, me están ayudando mucho”, mencionó.

