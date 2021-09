“La delincuencia en democracia se combate con los instrumentos de la democracia”, dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al asegurar que los elementos de las Fuerzas Armadas no están exentos de respetar los derechos humanos en sus tareas de combate a la criminalidad y el narcotráfico.

“La delincuencia en democracia se combate con los instrumentos de la democracia, y particularmente con el respeto al debido proceso y los derechos humanos.

“Las tentaciones de proceder de otra manera, cuando se está combatiendo a una delincuencia cada vez más violenta y desafiante, no son pocos, pero se requiere un gran compromiso de Estado y una gran entereza para anteponer a todo ello los derechos humanos. Se puede avanzar, respetar los derechos humanos. No debemos violar los derechos humanos y no queremos violar los derechos humanos”, dijo el ministro Zaldívar ante el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

Al inaugurar para integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional el Primer Conversatorio Interinstitucional sobre el Sistema Penal Acusatorio, el ministro Zaldívar dijo que jueces y militares no compiten entre sí, y el reto es que cada uno haga lo que le responde.

Añadió que a los integrantes del Poder Judicial de la Federación les corresponde procesar los casos, vigilando que sean en el marco de la Constitución y las leyes.

Afirmó que la intención del conversatorio es aportarles a los militares elementos técnicos, de tal manera que las vulneraciones a la Constitución sean excepcionales, “porque hay que decirlo que muchas de estas violaciones constitucionales no se dan por perversidad, sino por alguna ignorancia, algún descuido, algún desconocimiento de ciertas cuestiones técnicas”.

Zaldívar aseveró que pocas instituciones gozan del prestigio y respeto de la población mexicana como el Ejército, por lo que -dijo- “no competimos entre nosotros y el reto es que cada uno de nosotros haga lo que le corresponde. También en el Poder Judicial hemos tenido problemas y estamos trabajando para que haya un poder judicial más honesto”.

Por ello, el ministro presidente se congratuló de que los elementos del Ejército se capaciten en temas de derechos humanos durante el debido proceso.

“Significa asumir un compromiso público por la defensa de la Constitución y los derechos humanos, por el respeto de la Constitución y los derechos en el trabajo que les toca realizar. Es aceptar que el trabajo que toca realizar a todas las autoridades del Estado mexicano, pero también a las Fuerzas Armadas, tiene que darse en el marco constitucional y del respeto a los derechos humanos, no hacerlo así, a la larga genera más problemas.

“Muchas de las crisis que sufrimos y no se han podido resolver se deben en gran medida a que se antepuso una supuesta efectividad al respeto a los derechos humanos. El reto es ser eficientes con respeto a los derechos humanos.

“Queremos todos un país donde reine la paz, y la concordia, donde los índices de delincuencia disminuyan. El pueblo clama justicia después de mucho tiempo de desamparo”, planteó.

Aceptan Ejército la capacitación

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo que los elementos del Ejército están dispuestos a capacitarse en el sistema de justicia para saber actuar durante acciones detenciones en flagrancia, casos de urgencia, la custodia del detenido y su puesta a disposición, el uso de la fuerza y la cadena de custodia.

“Somos conscientes de que la protección de los derechos humanos que tutela la Constitución Política de nuestro país, es una de las funciones del Poder Judicial y que la propia Carta Magna mandata a todas las autoridades, incluidas las Fuerzas Armadas. La obligación de respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos.

“Estos deberes son fundamentales en los sistemas educativos y de adiestramientos; los derechos humanos son materia obligatoria. Todo militar desde su formación adquiere compromiso de adiestrarse constantemente.

“Nos interesa allegarnos de los conocimientos en las actividades que realizamos para que tanto los ciudadanos como nosotros tengamos certeza jurídica”, sostuvo.

