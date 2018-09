El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no hay manera de que desista de impulsar la consulta ciudadana para determinar la continuidad o no del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

—¿Cabe la posibilidad de cancelar la consulta del NAIM?, se le preguntó a López Obrador

“¡No, no, no! Y claro que va. Yo no sé si el ingeniero (Javier) Jiménez Espriú haya dicho eso (qué hay la posibilidad de cancelar la consulta).

“Hay que esperar, pero si va la consulta. Para no equivocarnos, hay que consultar, vamos a construir una auténtica democracia. No luchamos por establecer una dictadura. En la democracia son los ciudadanos los que deciden.

“Es un método democrático que queremos establecer (las consultas cotidianas en el gobierno). Incluso una de las reformas, va a ser para que no haya candados cuando se requieran consultas ciudadanas”, aseveró.

