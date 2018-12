Si la Cámara de Diputados aprueba el dictamen de la ley orgánica de la Fiscalía General en los términos en que se la envió el Senado, no sólo tendremos un fiscal carnal, sino nos quedaremos lejos del modelo idóneo que se requiere para una procuración de justicia eficaz, planteó Miguel Garza.

El coordinador de Investigación Aplicada en Policía en el Instituto para la Seguridad y la Democracia AC (Insyde) señaló que la reforma para transitar de PGR a FGR está dejando mucho que desear porque no se está garantizando que habrá independencia del primer fiscal, ni un cambio real en el modelo arquitectónico de procuración de justicia en el país.

“Podría ser que fuera sólo un cambio de nombre, lo cual es un riesgo. Si cambia sólo de Procuraduría a Fiscalía es preocupante”.

Garza indicó que esperan que el dictamen como lo envió el Senado sea modificado y que los legisladores analicen e integren los cambios necesarios al que será el modelo de la institución encargada de la procuración de justicia, de no hacerlo, lo que se tendrá será sólo un cambio cosmético.

Quizá no se va a poder, pero lo que se propuso es que haya un fiscal que sea independiente, que su periodo al frente de la Fiscalía trascienda la administración federal para que toque otro gobierno y que haya un consejo que acompañe a la Fiscalía y que tenga atribuciones para emitir recomendaciones.

Planteó que más que nunca se debe aprovechar la oportunidad de reformar el modelo de procuración de justicia, pues es sabido que México tiene deuda con la sociedad en ese rubro, y así lo demuestran las altas cifras de impunidad que prevalecen en el país.

Uno de los cambios que deberían integrarse, dijo, es garantizar la autonomía del fiscal general de la República, porque de no hacerlo, el riesgo es que no todos los casos sean tratados de la misma manera, y que el fiscal esté supeditado a recibir una instrucción de que este caso no se investigue, pero éste sí.

“Si se aprueba el dictamen así como está, sí hay riesgo de una Fiscalía muy parecida a la que ya conocemos”.

Dijo que el hecho de que el titular de la Fiscalía General de la República sea un perfil cercano al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo convierte en un fiscal carnal.

Sostuvo que el hecho de que el titular de la FGR sea cercano al presidente no significa que no sea un funcionario capaz, o confiable, porque puede tener el perfil y la experiencia que demanda el puesto, pero el riesgo es que haya discrecionalidad en su función.

“Insistiremos en que ahora sí la Fiscalía esté orientada a las víctimas, que haya una política penal, y que ya no esté como prioridad la protección del Estado sino la protección de los ciudadanos”.

Debe Servir a los ciudadanos, no al poder, recalca

Miguel Garza puntualizó que el colectivo Por una Fiscalía que Sirva ha señalado que el gran reto es actuar con independencia, así como orientar a la institución hacia la sociedad.

El especialista expuso que lo que se requiere en materia de procuración de justicia es que la institución encargada muestre lealtad a la sociedad, y no a los jefes políticos, porque eso ha pasado por años en México y no sólo en la PGR, sino también en la Policía.

Destacó que se necesita que a la brevedad se defina una política de persecución penal, porque de ésta se ha carecido por años.

