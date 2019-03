Cuatro sesiones ordinarias perdidas y alrededor de siete días en los que se han suspendido actividades es el saldo de los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Cámara de Diputados.

Los conflictos con las secciones disidentes del magisterio nacional, —principalmente la 22 de Oaxaca— por la reforma educativa, ha traído consigo también el cuestionamiento de los partidos de oposición hacia la conducción de la Cámara en manos de Morena a través de Porfirio Muñoz Ledo.

Este jueves, día en el que se cumplió la cuarta sesión ordinaria suspendida por los bloqueos, la fracción parlamentaria del PAN anunció que buscaría remover de la presidencia de San Lázaro a Muñoz Ledo por no garantizar la seguridad y trabajos del recinto legislativo.

Ante esto, el presidente de la Cámara de Diputados tildó de golpista al PAN, además de rechazar las conductas de los maestros.

Ayer, nuevamente, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Adela Piña; el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, así como dirigentes de la CNTE, entre los que estuvo Eloy López Hernández, secretario general de la sección 22, sostuvieron una reunión para resolver el conflicto que ha mantenido sin funcionamiento a la Cámara Baja.

El dirigente magisterial indicó que si bien se han generado mesas de trabajo para atender los temas, no se ha escuchado de manera clara las demandas.

En este sentido, cabe recordar que los maestros pugnan porque se elimine toda estipulación laboral en el artículo tercero constitucional.

Y es que en el proyecto de reforma aprobado en comisiones se precisa en el artículo tercero que la admisión, promoción y reconocimientos del personal docente se realizará a través de procesos de evaluación que serán transparentes al público.

“Es que el hecho de tener el diálogo no significa que avance, hemos repetido que debe ser para tener un avance. De no ser así, pareciera que los diálogos no sirven”, dijo López Hernández.

Por su parte, Mario Delgado afirmó tras la reunión con los dirigentes de la CNTE que se mantiene el diálogo con los maestros, no obstante aún no hay un acuerdo con ellos ya que, afirmó, la postura es explicar los alcances que tiene el dictamen que se aprobó en comisiones el pasado miércoles.

El diputado de Morena reiteró que la reforma no pasará al pleno hasta que sea discutida y acordada con la CNTE.

El plantón que mantienen los maestros disidentes estaba programado para que terminara ayer; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, los maestros habían liberado algunas de las entradas al recinto legislativo de San Lázaro pero aún continuaban algunas casas de campaña en las inmediaciones.

Los aliados que se han vuelto contrarios

Para José Antonio Crespo, analista político, la coordinadora ha mostrado que si bien en las elecciones federales fue un aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su partido Morena, no guarda “devoción” por la figura presidencial como otros sectores y tiene una propia agenda que impulsar.

El analista indicó que la forma en la que se ha conducido la disidencia para buscar cumplir sus demandas puede ser un ejemplo para que otros grupos de poder apliquen presión sobre el gobierno federal con el fin de conseguir que se cumplan sus demandas.

“Si gana la CNTE, sí (generaría un precedente), si la CNTE se sale con la suya (...) Si pasara eso, entonces sí habría un precedente para decir: mira, por ahí es”, dijo.

En este sentido, el analista en materia legislativa, Fernando Dworak, indicó que, en principio, lo que se espera de un presidente de Mesa Directiva es que utilice a la fuerza pública para garantizar que la Cámara puede sesionar.

Sin embargo, dijo, la mala percepción que se tiene de las instituciones de seguridad pública hace que al desplegarlas aparezcan los argumentos de la represión.

Dworak añadió que también hay una mala interpretación por parte del presidente de la Cámara de Diputados sobre lo que significa la obligación de resguardar el recinto legislativo.