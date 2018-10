El Congreso de la Ciudad de México aprobará una ley para el reconocimiento de los pueblos originarios capitalinos que sea punta de lanza en el país como la primera legislación en la materia, adelantó la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ernestina Godoy Ramos.

Durante la instalación de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, afirmó que en la legislación no se pueden dejar de lado temas como participación, consulta, respeto a la toma de decisiones comunitarias y a los sistemas normativos internos.

Ante representantes de pueblos originarios de la capital del país, la también coordinadora de la bancada de Morena afirmó que la ley secundaria en el tema no sólo se trabajará por obligación constitucional, sino por convicción.

“Estaremos involucrados en legislar en ese reconocimiento que ya dio la Constitución, que no se nos vaya a perder en una ley secundaria y sabiendo que también los integrantes de los pueblos y barrios que los derechos se defienden ejerciendo, vamos a estar al lado de ustedes”, sostuvo.

La legisladora local adelantó que se trabajará esta norma en forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México, en la etapa que inicia el 5 de diciembre con Claudia Sheinbaum y la nueva Secretaría de los Pueblos Indígenas, que ha proyectado.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, Guadalupe Chávez, afirmó que la ley secundaria que apruebe el legislativo local será mandatada por los propios pueblos originarios de la ciudad en un marco de conciliación entre éstos.

“Nosotros somos un instrumento, vamos a hacer una ley mandatada por ustedes, vamos a hacer una ley con ustedes, porque si hacemos una ley muy bonita, donde todos los derechos queden plasmados y después nos peleamos, esa ley no nos va a servir”, dijo.

Agregó que para la ciudad es un momento histórico e inédito, porque será la primera ley que recoja los sentimientos de los pueblos originarios, por lo que insistió en que no se puede actuar con inmadurez y confrontación.

“Este no es un momento de partidos, ni amarillos, ni azules, ni rojos, ni verdes, ni morados. Este es un momento de todos y todas, es el hoy y es el aquí, si lo dejamos pasar, estaremos siendo nosotros rehenes de nuestras propias acciones, no lo podemos hacer, la violencia no puede ser un instrumento para las leyes”, expuso.

En el marco del Día de la Raza afirmó que el parlamento capitalino tendrá las puertas abiertas para todos los habitantes de la ciudad y pidió a los pueblos originarios de la ciudad, “no pelearnos entre nosotros, porque el enemigo no somos nosotros”.

Dijo que la ley “será muy bonita, donde todos los derechos queden plasmados, que esté verdaderamente al tamaño de los pueblos”.

Por otro lado, durante la instalación de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, su presidenta Gabriela Salido Magos, refirió que en la ciudad hay 3,306 espacios públicos, enmarcados en un crecimiento urbano desordenado.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el reto de la Legislatura será el de generar preceptos legales que vinculen al gobierno central con las alcaldías y canalizar los recursos presupuestales hacia el rescate de espacios públicos.

“Estamos abandonando los conceptos clásicos que definían a los bienes de uso común desde una perspectiva fría y burocrática, hoy la conceptualización del espacio público la debemos entender como aquellos bienes comunes de encuentro y convivencia pacífica”, subrayó

Llamó a las autoridades y sociedad civil para crear un censo de espacios públicos que le permita a esta comisión ejecutar un análisis que facilite el rescate, rehabilitación y redireccionamiento recursos.

Por su parte, Godoy Ramos aseguró que los espacios de recreación se perdieron por la corrupción e impunidad de gobiernos anteriores, por lo que celebró que el Primer Congreso de la Ciudad retome el tema, pues es un asunto de todos.

Adelantó que en el tema se legislará por si “es necesario que espacios privados se convierta en públicos, ya sea mediante vía del derecho privado, que es la compraventa de terrenos para hacerlos accesibles a las personas; o la vía del derecho público, lo cual implica valorar si se requiere hacer uso de la figura de la expropiación”.

Indicó que el espacio público permite el desarrollo de las potencialidades de la población y que es labor de los legisladores estar en coordinación con las autoridades para dar seguimiento a las zonas donde poder tener espacios públicos.