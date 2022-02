Un juez federal concedió un amparo al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, para dejar sin efecto la prisión preventiva justificada en su contra en el proceso que enfrenta por presuntos delitos de aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública.

El secretario en funciones de juez Sexto de Distrito en Quintana Roo, César Octavio Meza Ojeda, concluyó que el juez de control que vinculó a proceso a Borge no fundamentó ni motivó su decisión de dictar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que concedió un amparo.

Borge permanece preso desde 2018 en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 ubicado en el estado de Morelos.

La defensa de Borge argumentó que se transgredió su derecho al debido proceso y de acceso a la justicia, porque el juez de control no incorporó elementos durante la audiencia inicial.

La defensa del exgobernador también argumentó que se rebasó el límite máximo contemplado en el artículo 20 de la Constitución para permanecer en prisión preventiva y recibir sentencia condenatoria o absolutoria, y que se debió contabilizar la prisión preventiva en su contra desde el momento de su detención el 5 de junio de 2017.

Meza determinó que no corresponde al juez de control precisar la fecha de inicio de la prisión preventiva, sino al juzgado de amparo. Por ello ordenó que se deje sin efecto la revisión de medidas cautelares del 14 de mayo de 2021, y en una nueva audiencia se emita una determinación que justifique, de manera fundada y motivada la decisión.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo acusó a Borge de supuestamente haber otorgado cinco concesiones marítimas y terrestres de manera irregular, para operar carros de golf en Isla Mujeres y Chetumal.

Las cinco empresas a las que se les otorgaron las concesiones durante el gobierno de Borge son: Majubex S. A de C. V ; Rentadora la Fortuna S. A de C. V; Traslados Terrestres del Sureste S. A de C. V ; Transportes Recreativos S. A de C. V y Adventure Rents S. A de C. V.

Roberto Borge fue detenido en Panamá en junio del 2017 previo a tomar un vuelo que lo llevaría París, Francia.

