El juez de la Sala Dos del Centro de Justicia Penal Federal de Guanajuato dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Ángel “N”, un segundo elemento de la Guardia Nacional (GN) implicado en el homicidio del joven de 19 años, Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato.

El rector de esa Universidad, Luis Felipe Guerrero, explicó que Iván “N”, el primer elemento de la GN que fue detenido -y posteriormente liberado- fue acusado de homicidio en grado de tentativa debido a que los disparos de su arma no corresponden a las heridas por las que falleció Ángel Yael.

Destacó que el segundo elemento detenido, quien pertenece a la Marina y fue reasignado a la Guardia Nacional, fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de homicidio calificado e intento de homicidio por las heridas que recibió Edith Alejandra, una estudiante que viajaba en el mismo vehículo que Ángel Yael.

Por ese motivo, este segundo elemento recibió prisión preventiva por parte del juez de la Sala Dos del Centro de Justicia Penal Federal de Guanajuato.

Durante una audiencia la madrugada de este lunes, agentes del Ministerio Público federal explicaron al juez que la bala del fusil calibre 7.62 que portaba este último elemento de la Guardia Nacional fue el responsable de herir en el hombro a la joven Edith Alejandra y de dar muerte al joven Ángel Yael por una herida en el cráneo, debido a que la bala se dividió en dos.

El rector Luis Felipe Guerrero reiteró que los abogados de la Universidad de Guanajuato apelarán la decisión de un juez que liberó a Iván “N”. Consideró que los hechos en los que perdió la vida Ángel Yael no corresponden con la versión que expuso la Guardia Nacional, pues a su juicio se trató de un ataque directo a los estudiantes.

La versión de la Guardia Nacional es que el 27 de abril, elementos realizaban "reconocimientos disuasivos" en la comunidad de Exhacienda el Copal, en Irapuato, cuando observaron dos vehículos estacionados en un camino de terracería. "Sin poder identificar a sus ocupantes, quienes al percibir la presencia procedieron a retirarse del lugar de manera precipitada, motivo que provocó desconcierto e incertidumbre entre los miembros de la institución. Derivado de lo anterior, un elemento de la GN descendió del vehículo en el que se transportaba y, de forma unilateral, accionó su arma en contra de las camionetas que se retiraban del lugar", indicó.

Los familiares aseguran que alrededor de las 16:30 horas, Ángel Yael viajaba en compañía de sus amigos, Eduardo, también de 19 años de edad, y Edith Alejandra, de 22, al salir de una fiesta, y se dirigían a una vivienda de estudiantes que está próxima al campus universitario.

Este lunes, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato envió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el expediente de queja correspondiente a los hechos ocurridos en Irapuato.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este lunes la pérdida de la vida del joven Ángel Yael, y sostuvo que por ese hecho “no va a haber impunidad”.

“Tanto en la Guardia Nacional como en Marina, en la Defensa, en Seguridad Pública, ya saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad, no hay encubrimiento, no es como antes, que se ocultaban las cosas o se protegían a quienes cometían delitos, sobre todo homicidios.

“Entonces, se habló de que ya estaba detenida una persona, un elemento de la Guardia Nacional; luego que se lleva a cabo la investigación el juez lo libera porque en el análisis que se hace sobre balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven; se detiene a otro elemento, que presuntamente es el responsable, ya está detenido”, explicó.

“La instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén disponibles para la investigación, todos, y que se lleve a cabo un trabajo a fondo. Los que hayan participado. En este caso se habla de los dos que dispararon. Pueden ser otros, está abierta la investigación. Al que liberaron también se comprobó que disparó; por lo mismo, tiene que estar sujeto a proceso”, afirmó el primer mandatario.

