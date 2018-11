El presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, solicitó este jueves licencia definitiva a su cargo durante la 47 Sesión Extraordinario del Consejo Nacional.

En urnas transparentes y mediante sufragio secreto y universal, los delegados que acudieron a esa reunión de trabajo eligieron, con 41 votos a favor y dos abstenciones, al actual secretario general, Alfonso Cepeda Salas, para que se quede al frente del gremio.

Díaz de la Torre dio a conocer que propuso al Consejo Nacional que se aprueben cambios en los estatutos, a fin de que se elimine las figura de la presidencia del SNTE, figura que terminó casi siempre subordinanda al Comité Ejecutivo Nacional.

Además, que se establezca una comisión plural, representativa y con autoridad moral para que revise el procedimiento, las formas, los mecanismos y los tiempos para que en lo resolutivo del siguiente congreso nacional quede plasmado en estos documentos “el voto universal, directo y secreto como método para la elección de dirigentes sindicales en todos los niveles”.

También propuso al consejo nacional iniciar un proceso de reconciliación bajo la premisa única de fortalecer la unidad del sindicato. “Esta reconciliación no deberá hacer de ninguna manera espacio para la imposición ni revancha de corriente política alguna”, subrayó.

En su opinión, se trata de una propuesta de reconciliación verdadera que deberá ser conducida de manera institucional por el secretario general del sindicato, Alfonso Cepeda Salas, quien tiene la legitimidad y las facultades estatutarias derivadas del mandato del Séptimo Congreso Nacional Extraordinario para llevarla a cabo.

En su intervención, puso a consideración que los órganos de gobierno del SNTE asuman la urgencia de consolidar la relación histórica con el Estado y el gobierno federal para hacer de la educación una verdadera prioridad nacional, revindicar la figura del magisterio, mejorando sus condiciones profesionales debidas.

“He tomado una decisión serena, responsable, reflexionada profundamente por el bien del sindicato y la educación, por lo que he decidido solicitar una licencia definitiva al cargo de presidente del SNTE", enfatizó.

El ahora presidente del SNTE conb licencia llamó a no repetir las experiencias pasadas de invitar líderes fuertes, carismáticos o morales que obstruyen la vida democrática que termina asumiendo por sí mismo las decisiones del sindicato, así como el manejo patrimonial de sus recursos.

Indicó que un sindicato de educadores, de hombres y mujeres libres tienen que dar ese paso definitivo para superar y dejar atrás aquellas experiencias de liderazgos patrimonialistas y excluyentes.

Díaz de la Torre aclaró “que no aspiro ni aspiraré nunca a construir un nuevo liderazgo de ese tipo de ese cuño.

“Quienes dan seguimiento a la información del SNTE saben que fue así como lo dije y que hoy lo estoy cumpliendo. Esta solicitud de licencia no es, y debo de reiterarlo, para que no haya confusiones, no es un salto al pasado para regresar a los liderazgos vitalicios; es precisamente un paso para cerrar el camino a las tentaciones del poder enfermizo de la eterna ambición”, manifestó.

“Lo digo sin ánimo de ofensa ni descalificación, lo digo convencido que los nuevos tiempos, la gran oportunidad es conquistar la verdadera democracia, sin tutelajes ni dependencia de fracción o liderazgo moral alguno”, aseveró Juan Díaz.

Rechazó que la licencia derive de influencias externas, pues se enmarca en el ejercicio más claro de la autonomía gremial y marca el inicio de una nueva travesía hacia una etapa de nuevo sindicalismo democrático.

Según Díaz de la Torre, el magisterio puede ser el aliado más importante del próximo gobierno para favorecer la fortaleza del régimen que promete esa gran transformación.