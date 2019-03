José Narro Robles quiere ser presidente del Partido de la Revolución Institucional (PRI). El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México anunció a través de su cuenta de Twitter que participará en el proceso de elección de la dirigencia nacional del partido y se retirará de la vida académica dentro de las aulas de su alma máter.

"Aprovecho la ocasión para compartir con ustedes una decisión muy personal que me motivaron para hacer. He servido a la Universidad Nacional Autónoma de México casi cuatro décadas como profesor. Me formé en ella a partir de 1964. Creo que es una de las grandes instituciones que tiene nuestro país y todos tenemos la responsabilidad de cuidarla y fortalecerla", dijo en un video que compartió.

Narro Robles dijo que la política es una de las vías mediante las cuales se puede ayudar a resolver los problemas que aquejan a la sociedad. Por ello, ha decidido participar en las elecciones para ser el titular del su partido político.

En el video que compartió en Twitter, dijo que se retira de la vida académica con el objeto de que su participación en el círculo político no afecte a la universidad y de poder ejercer sus decisiones de manera libre.

"Para actuar y pensar he tomado la decisión de retirarme de la vida académica de nuestra casa de estudios. Lo hago por una convicción: todos tenemos la responsibilidad de ayudar a consolidar las instituciones políticas del país y el PRI es una de esas instituciones", dijo el exrector y secretario de Salud.