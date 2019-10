El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, rechazó que hayan existido presiones del gobierno federal al juez que revocó el lunes una suspensión definitiva para la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y que una vez que se resuelvan el resto de los procesos legales iniciarán los trabajos, porque técnicamente ya no hay obstáculos.

Luego de la ceremonia de cancelación de una estampilla postal con motivo del Día Mundial del Correo, fue cuestionado en rueda de prensa sobre la denuncia del colectivo No Más Derroches (que interpuso 147 amparos para frenar la construcción de la nueva terminal) de presiones por parte del Poder Ejecutivo, respondió: "¿Usted le cree al colectivo No Más Derroches? Yo estoy en el gobierno y no he presionado a nadie para nada".

En un comunicado difundido este martes 8 de octubre, el colectivo aseguró que "en repetidas ocasiones, el Presidente de la República ha calificado de corruptos a jueces y magistrados, y ha amenazado con exhibir a quienes han otorgado suspensiones en contra de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía".

"Además, prácticamente a diario, como lo han constatado los medios de comunicación, funcionarios militares acuden al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México", se informó.

Aeronavegabilidad sí va

Sobre los estudios de aeronavegabilidad y de reestructura del espacio aéreo, necesarios para la operación del aeropuerto de Santa Lucía de manera simultánea con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Jiménez Espriú dijo que ya están listos.

"Ya está resuelto, pero no es un tema que no termina y ya, es un asunto resuelto y en la medida que tenemos posibilidades de optimizar el espacio lo hacemos con incorporación de nueva tecnología, con muchas cosas", dijo Jiménez Espriú.

Así, desde su perspectiva, al día siguiente de que se resuelvan los amparos se iniciará los trabajos, porque técnicamente ya nada los puede detener.

[email protected]

kg