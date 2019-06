Tras la difusión de un video donde se observa a elementos de la Guardia Nacional impidiendo el paso migratorio, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade Kuri, puntualizó que no se hizo un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para evitar el cruce de migrantes, aunque si se llegó a un entendimiento de aplicar de forma más sistemática y cuidadosa aplicar las leyes mexicanas para evitar abusos.

“Acuerdo de evitar que haya ese cruce en particular, por supuesto que no, pero sí se hizo un entendimiento, un acuerdo informal, un entendimiento de aplicar de forma más sistemática, más cuidadosa, nuestras leyes; no se acordó cambiar nuestro nada de marco legal, estamos aplicando con más cuidado. La política humanitaria respecto a la migración no cambia”, aseguró el funcionario en conferencia de prensa.

En el marco de la develación del billete de lotería conmemorativo del 75 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Canadá, Seade precisó que en los últimos meses ha aumentado notablemente la migración y que se han detectado abusos de la visa humanitaria, “nos agarran de corredor para ir de una frontera a la otra, no es el propósito de la visa humanitaria”, dijo el subsecretario.

Respecto al proceso de ratificación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el subsecretario aseguró que la demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está a favor de que se concluya en buenos términos dicho acuerdo.

“Hay una disposición positiva, hay incomodidad de actores políticos que esto se vaya al otro lado del verano, pero si veo factible esto pudiera salir antes del verano. Seguimos trabajando”, comentó Seade Kuri.

En tanto, el embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, indicó que en el Parlamento de Canadá es posible que la aprobación tenga que esperar hasta que los legisladores regresen de la pausa veraniega que entró la semana pasada. Sin embargo, reiteró que hay un consenso a favor de la ratificación del tratado por lo que las posibilidades de que no se apruebe son mínimas.

“Tendremos una elección el 21 de octubre en Canadá así que es muy poco probable, de hecho es imposible casi que haya otra sesión parlamentaria antes de la elección. Hay la pausa de verano que va a ir hasta septiembre, y de septiembre a octubre estaremos en campaña electoral, sin embargo, repito que el primer ministro Justin Trudeau tiene la autoridad de llamar al parlamento a una sesión especial para votarlo”, dijo Alarie.