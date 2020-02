El secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, insistió en que hay un punto de inflexión en la tasa de homicidios en el país. Desde su perspectiva, en diciembre y enero hubo una disminución de los asesinatos, que podría continuar en febrero, con lo que se hilarían tres meses de contención al alza de este delito.

Al participar en la Segunda Reunión Regional de Seguridad y Transporte Carretero, Durazo Montaño aseguró que los homicidios en diciembre y enero, y los datos preliminares que tiene el gobierno de febrero, le permiten asegurar que no sólo hay una contención, sino una ligera disminución.

Durazo dijo estar seguro de que el 1° de diciembre de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá anunciar que la tasa de homicidios no sólo se contuvo, sino que disminuyó.

“Recibimos el país con un altísimo número de homicidios, y hemos dicho que logramos contener la aguda tendencia de crecimiento del número de homicidios que se cometían al año en el país. Sigue siendo una cifra muy alta, pero estamos ya en el tramo de contención; afortunadamente, las cifras del Secretariado nos informan que el mes de diciembre es más bajo que el mes de noviembre del año pasado; el mes de enero de este año fue ligeramente más bajo que diciembre del año pasado; y tenemos como meta cerrar el mes de febrero con números ligeramente más bajos que enero. De tal manera que, de continuar con este esfuerzo, en el transcurso de unos meses ya no podamos hablar solamente de que un mes es más bajo que otro, que la tendencia no sólo es ya de contención, sino de reducción, para rendir cuentas en los mejores términos posibles el próximo mes de diciembre que ha fijado como meta el presidente de la República para informar de una mejoraría sustancial en el ámbito de la seguridad”, explicó el funcionario.

Indicó que la Guardia Nacional ya cuenta con 80,000 elementos, y este año se incorporarán 21,000 nuevos agentes. “La Guardia Nacional será próximamente un referente internacional en materia de seguridad pública”. Además, señaló que sigue el combate a la corrupción dentro de la institución.

Posteriormente, en entrevista, Durazo Montaño aseveró que el delito de robo a transporte de carga y turismo en carreteras también ha disminuido.

“De este ámbito, 80% se da en el tramo carretero México-Veracruz y particularmente en el tramo de Mil Cumbres-Orizaba, en los límites entre Hidalgo, Puebla y Veracruz; en ese triángulo se concentra el mayor ámbito de los delitos de esta naturaleza y por eso las mesas de coordinación”.

Respecto de la balacera que se suscitó el miércoles en Culiacán, Sinaloa, el secretario de Seguridad federal mencionó que se trató de un hecho menor, pero con “impacto mediático”.

Explicó que hubo un enfrentamiento entre dos grupos rivales de la delincuencia, en el que una persona falleció y una más resultó herida. “Causó atención mediática por su espectacularidad, por la persecución entre integrantes de dos bandas criminales en disputa. Eso fue lo que sucedió. El hecho fue cercano a una escuela, pero siempre estuvo debidamente protegida por elementos del Ejército y de la Marina”.

Fija postura sobre el 9 de marzo

El secretario Alfonso Durazo refirió que la dependencia a su cargo permitirá que las trabajadoras no acudan el 9 de marzo, si así lo deciden.

“El hecho de que no seamos promotores no significa que no compartamos en esencia la legitimidad de la causa, pero al mismo tiempo no somos promotores, toda vez que no queremos convertirnos en comparsas de aquellos intereses políticos que de manera oportunista se han montado sobre la legitimidad de aquellas mujeres que se sienten lastimadas en su seguridad”, sentenció.

[email protected]