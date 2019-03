Si la iniciativa de revocación de mandato es aprobada en los términos que la envió la Cámara de Diputados, esta herramienta de democracia participativa sólo permitirá que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, afiance su poder, planteó Gustavo López Montiel.

El profesor de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey campus Ciudad de México explicó que la revocación de mandato es una herramienta pertinente para darle al ciudadano la posibilidad de que elija o no la continuidad de su gobernante; sin embargo, puede propiciar que el mandatario que será sometido a esa consulta utilice los tiempos y recursos del Estado para afianzar su poder.

Sostuvo que en los países donde esta figura está en vigor, los primeros ministros o presidentes convocan a elecciones cuando su popularidad es alta para poder reconfigurar las fuerzas políticas dentro del Parlamento y, por lo tanto, ganar la mayoría y más poder.

“El hecho de que el presidente sea el que convoque a una consulta sobre la revocación de mandato en un contexto de popularidad alta puede generar un efecto en donde se eleve la votación por los legisladores de su partido que de otra manera no sería tan alta, porque normalmente en elecciones intermedias, el número de votos es normalmente baja. La intención que se tiene es apuntalar, con base en la popularidad del presidente, la fuerza política dentro del Congreso”.

El también doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research indicó que aprobar la revocación de mandato también podría propiciar que el presidente de la República estuviera en constante campaña por lo menos en la primera mitad de su mandato, sin que se concentrará totalmente en la tarea de gobernar.

Tendría que hacer una campaña para evitar que se revoque el mandato, que es lo que hemos estado viendo, el presidente con sus discursos y escenarios, en realidad ha planteado una campaña permanente.

Podría tener un uso contraproducente

El experto llamó la atención en que como se está planteando hacer una consulta sobre la continuidad o no en un cargo de elección popular incluso podría tener un uso contraproducente, porque podría utilizarse de manera política.

Tal vez, comentó, habría la tentación del presidente o de otro grupo político de llamar o impulsar una revocación de mandato de gobernadores que no son afines al poder para que entonces se diera una elección nueva de los gobernadores.

Añadió que si bien el presidente de la República firmó la semana pasada un documento en el que se compromete a no buscar reelegirse, ésa es una carta que no garantiza absolutamente nada.

