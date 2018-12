Con una asistencia de 448 diputados y 110 senadores, inició la sesión de Congreso General en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador rendirá protesta.

El Presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, instruyó la lectura del Bando Solemne del 6 de septiembre de 2018, que contiene la declaración de presidente electo para el periodo 2018-2024, en medio del grito de los diputados morenistas del PT y PES “!Es un honor estar con Obrador!”.

La Mesa Directiva también ordenó la lectura del primer párrafo del Artículo 87 constitucional relativo a la toma de protesta del presidente de la República.

Dicho artículo establece que el presidente al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta:

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande."

