De la mano de la Embajada de México en los Estados Unidos, el Gobierno de Oaxaca crea un espacio de promoción económica y cultural que busca atraer inversiones y abrir nuevas oportunidades de crecimiento a la entidad.

El gobernador Alejandro Murat y el embajador Esteban Moctezuma presentaron una propuesta de reactivación para la entidad enfocada en la promoción económica, cultural, gastronómica y turística.

En este marco también se llevarán a cabo encuentros entre familias migrantes, así como reuniones con asociaciones empresariales y centros de investigación, tales como el Atlantic Council y la US Chamber of Commerce.

El Gobernador y el Embajador firmaron un convenio marco para implementar una estrategia de coinversión con las agrupaciones o clubes de migrantes oaxaqueños con el objetivo de realizar obras de infraestructura social en las zonas rurales de Oaxaca.

Washington, D.C. 26 de octubre de 2021.- “Nuestra presencia aquí responde a una agenda estratégica de mi gobierno: hacer de Oaxaca una marca reconocible en todo el mundo, que dé respaldo a las creaciones y el esfuerzo de miles de oaxaqueñas y oaxaqueños que cuidan y preservan la grandeza de nuestro estado para que eso se traduzca en una mejor economía, en más empleos y bienestar para nuestra gente”, señaló el gobernador Alejandro Murat Hinojosa durante la inauguración de las actividades del “Mes de Oaxaca en Estados Unidos”, un espacio de promoción económica y cultural gestionado por la Embajada de México en el vecino país del norte en coordinación con el Gobierno del Estado.

Esta iniciativa promovida por el embajador Esteban Moctezuma Barragán y el gobernador Alejandro Murat busca abrir nuevas rutas para el crecimiento y la reactivación económica de la entidad, a través de la difusión de las tradiciones, la riqueza natural y cultural del estado que en este marco se representan a través de los altares del día de muertos, la calenda, la guelaguetza, la gastronomía y el arte.

“Estamos muy agradecidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el embajador Moctezuma por impulsar una agenda de trabajo que busca el desarrollo del sur y sureste de México. Las y los oaxaqueños estamos listos para impulsar el crecimiento de nuestro país de la mano de grandes obras de infraestructura como el Corredor Interoceánico y las carreteras a la Costa y al Istmo, que consolidarán a Oaxaca como un destino turístico de relevancia internacional y como el centro logístico más importante del continente”, destacó el Gobernador.

La sede principal de estas actividades es el Instituto Cultural Mexicano (ICM) en Washington D.C., en donde este día fue inaugurado el tradicional altar de muertos que integra elementos como la flor de cempasúchil, piezas de pan, frutas de temporada, platos con mole y mezcal, entre otros.

En el marco de la inauguración de este evento, también se celebró la calenda, desfile festivo tradicional que se caracteriza por la música de banda, monos de calenda (marionetas gigantes) y la degustación de mezcal; así como una muestra de la Guelaguetza con la participación de la Banda Filarmónica Maqueos Music y el ballet folklórico oaxaqueño Nueva Antequera, ambos integrados por oaxaqueños residentes en el estado de California.

Ingredientes como el cacao, maíz, chiles y huitlacoche fueron los protagonistas de las recetas a cargo de los chefs Celia Florián del restaurante Quince Letras, Alejandro Ruiz de Casa Oaxaca, Rodolfo Castellanos de Origen, José Manuel Baños de Pitiona y Alam Méndez de Maíz 64, quienes mostraron interpretaciones basadas en la cocina tradicional, sus tiempos, procesos y técnicas; en fusión con la cocina contemporánea.

De igual manera, el embajador Moctezuma y el gobernador Murat dieron por inaugurada la exposición del reconocido artista de arte contemporáneo Amador Montes, cuyas obras serán expuestas junto con las de los talentosos creadores oaxaqueños Bayrol Jiménez y Sabino Guisu en el ICM, y que son muestra de la vanguardia artística que se gesta en Oaxaca con proyección a nivel internacional.

“Nos llena de orgullo y emoción que Oaxaca haya llegado a Estados Unidos para conquistar a su público a través de su cultura, tradiciones y la calidez de su gente, colores y sabores. Estamos seguros que con este tipo de programas, como el que impulsamos desde la Embajada, podremos posicionar mejor a México en la mente y corazones de los estadounidenses, además de abrir sendas oportunidades para fortalecer la inversión, el turismo y el intercambio académico que abonen al buen entendimiento entre nuestras naciones”, expresó el embajador Moctezuma al finalizar la conferencia de prensa en la que se dio a conocer el programa.

En conferencia de prensa realizada en la Sala de Música del ICM frente a medios de comunicación estadounidenses e internacionales, el Gobernador y el Embajador firmaron un convenio marco para implementar una estrategia de coinversión con las agrupaciones o clubes de migrantes oaxaqueños con el objetivo de realizar obras de infraestructura social en las zonas rurales de Oaxaca.

Cabe mencionar que durante el “Mes de Oaxaca en Estados Unidos” también se llevarán a cabo encuentros con empresarios estadounidenses, asociaciones empresariales y centros de investigación (think tanks), tales como el Atlantic Council y la US Chamber of Commerce, con el fin de impulsar estrategias que permitan promover y facilitar la inversión para incentivar el crecimiento económico.

De igual manera, se promoverán sectores clave de la industria oaxaqueña, como el mezcalero y el cafetalero, mediante encuentros con actores relevantes y emprendedores interesados en explorar estos mercados.

De especial relevancia será la presentación del programa “Guelaguetza Familiar” que permitirá la reunificación de migrantes con sus padres o abuelos después de no haberse visto en por lo menos 20 años.

Otras actividades culturales destacadas son la exhibición “Hecho en Oaxaca”, abierta al público hasta el 20 de noviembre, en la que el Gobierno del Estado realiza la presentación de una importante variedad de productos oaxaqueños de alta calidad y exportación; así como experiencias culinarias del estado de Oaxaca en días seleccionados.

También se mostrará el esplendor de la entidad a través de un programa de charlas que se desarrollará del 28 de octubre al 4 de noviembre, a las 18:00 horas, sobre temas como la certificación Hecho en Oaxaca, mezcal y agaves del estado, café Pluma, gastronomía de los Valles Centrales e Indicaciones Geográficas de la entidad, a través de las cuales se tenderán puentes de entendimiento para facilitar las inversiones y atraer la atención del turismo estadounidense.

El acceso a las pláticas será previo registro en la página de internet www.instituteofmexicodc.org. Mientras que la exhibición del altar de día de muertos, arte y cultura permanecerá abierta al público hasta el próximo 20 de noviembre de 11:00 a 18:00 horas.

