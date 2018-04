Expertos en materia electoral consideraron que la figura independiente en este proceso electoral no debe tener una crítica generalizada hasta que concluyan las investigaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y que determinen si las candidaturas sin partido político se han visto manchadas por algún ilícito.

El exconsejero presidente del otrora Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, dijo que se deben resolver tres acciones que han puesto a los aspirantes y candidatos independientes en una situación complicada, como son las tareas que realizaron los auxiliares para recabar apoyos ciudadanos; cómo trabajó la aplicación del Instituto Nacional Electoral (INE); y si hubo un fraude generalizado por la compra de padrón electoral.

“Hay una condena y una mala reputación por los independientes pero no hay que generalizar, me parece que debemos tener toda la información para hacer una evaluación equilibrada y adecuada; no tenemos la película completa, primero debemos esperar que concluya el periodo de audiencias de Armando Ríos Piter y cuando la Fepade concluya las investigaciones que está haciendo de muchos auxiliares que son responsables inmediatos de la simulación de credenciales o inconsistencias...”

Luis Carlos Ugalde señaló que en los últimos tres años se ha gestado un mercado de apoyo para aspirantes a candidatos sin partido, tal como cuando se quiere formar un partido político, y que posibles gestores de firmas hayan vendido sus servicios a candidatos a diputaciones, senadurías o la presidencia de la República.

Cabe recordar que el INE detectó casos de simulación de firmas —apoyos ciudadanos—, así como entrega de fotocopias presentadas por los aspirantes independientes a la Presidencia, senadores y diputados para obtener su registro en la boleta.

A pregunta expresa sobre si hubo compra de padrón electoral durante su gestión, Ugalde dijo que ha existido durante muchos años, pues días después de tomar posesión se presentó el caso Choice Point, referente a una empresa que supuestamente vendió el padrón electoral a diversas instituciones.

“Durante muchos años y hasta el 2014-2015 el órgano electoral estaba obligado a darle a los partidos el padrón (…) Durante 15 años hubo padrones que circularon por manos de los partidos y candidatos y eso provocó un desorden, empresas comenzaron la venta; (actualmente) esto que está ocurriendo son de padrones de hace tres o cuatro años o bien son personas que tienen acceso y lo puedan vender (…) ese es el origen del problema de ahora y no es necesariamente que el INE no tenga un control”, afirmó.

Modificar las reglas

En tanto el exconsejero del IFE (2003 al 2008) Rodrigo Morales Manzanares indicó que la investigación que realice la Fepade sobre la simulación de firmas puede durar varios meses pero se podrá dar a conocer si hubo o no dolo, y que será referente para modificar las reglas para la obtención de las candidaturas sin partido.

Sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) que ordenó al INE pronunciarse sobre el registro de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco como candidato independiente a la Presidencia, el especialista consideró que ello “generó una duda generalizada de que lo independiente se ha convertido en una farsa y me parece desafortunada esa conclusión porque no podemos sacrificar una figura de participación política por los pecados de algunos”.

Abundó que la primera experiencia de los candidatos independientes a la presidencia deberá ser un punto de partida para modificar procedimientos que deban “poner más restricciones para los aspirantes y sus auxiliares, pues no tienen o no están contemplados en la ley y en ellos está cayendo toda la responsabilidad”.

En tanto, el presidente de Integralia, Luis Carlos Ugalde reiteró que la valoración de la figura de las candidaturas ciudadanas se debe realizar hasta el final de la elección para poder determinar cuáles son las fallas; mientras tanto realizó dos observaciones: revisar la aplicación del INE para recabar apoyos y modificar el tope máximo de financiamiento público para las campaña.

En tanto, Morales Manzanares expuso que el Instituto Nacional Electoral actuó conforme a la ley en un principio en no otorgar la candidatura a el Bronco ya que respetó el derecho de audiencia, al igual que con Armando Ríos Piter.

“La figura independiente desde la reforma político-electoral ha sido muy criticada, pero sin duda también es el derecho de los ciudadanos para llegar a la democracia y tener una participación política. No podemos ser omisos a un posible fraude que marcará el futuro de estas candidaturas que para bien abren espacios de oportunidad para los ciudadanos”, concluyó.

