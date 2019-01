Al asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea subrayó que la independencia judicial no es una entelequia, sino un presupuesto indispensable para el Estado de Derecho.

“Independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo. Dialogaremos siempre, partiendo del supuesto de la defensa de nuestra independencia”, dijo durante su discurso.

Ante el pleno del máximo tribunal, el ahora presidente de la Corte aseguró que sus nueve años de ministro y su conducta avalan su compromiso con la independencia judicial sin importar las coyunturas políticas y los costos, ya que siempre ha antepuesto el respeto a la Constitución y la defensa a los derechos humanos.

“Pero debemos recordar que la independencia judicial no es una cuestión teórica, es algo que se defiende todos los días, con nuestras sentencias, con nuestros proyectos, con nuestros votos, pero también con nuestra conducta pública y privada”, refirió.

Zaldívar Lelo de Larrea fue elegido en una primera ronda de votación con siete votos para ocupar la presidencia de la Corte en el periodo del 2019 al 2022. Antes de que los ministros iniciaran la votación por cédula, Alberto Pérez Dayán declinó presidir el órgano.

Los resultados confirmaron a Zaldívar como presidente, imponiéndose a sus compañeros del pleno, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes obtuvieron dos votos, respectivamente, contrario a lo ocurrido con su antecesor, Luis María Aguilar Morales, cuya elección fue después de más de 30 rondas.

El ahora presidente es el primero tras la reforma judicial de 1995 en ocupar este cargo sin provenir directamente del Poder Judicial.

Zaldívar consideró que el proceso de elección concluyó, por lo que llamó al resto de los ministros a dar vuelta a la página y trabajar con unidad en lo que es esencial, olvidando las diferencias, particularmente en un momento “delicado como el que vivimos”.

“El presidente de la Corte no es la cabeza del Poder Judicial de la Federación, no es el titular del Poder Judicial de la Federación, la cabeza del Poder Judicial de la Federación es este tribunal pleno, y el presidente de la Corte solamente es su representante, así asumo esta función”, insistió.

De tal suerte que todas aquellas decisiones importantes que habremos de tomar de política pública en esta coyuntura, por demás delicada, las tomaremos con el consenso y con la participación de todas las señoras y señores ministros, añadió.

En este sentido llamó también a los consejeros de la Judicatura Federal a trabajar en una nueva etapa, asumiendo el compromiso de renovar el Poder Judicial, exigencia que consideró que proviene de la sociedad.

El proyecto que presentó

Desde su plan de trabajo como candidato para presidir la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea advirtió del discurso crítico al Poder Judicial de la Federación, por lo que uno de los desafíos sería defender la independencia judicial sin confrontarse con los otros poderes de la Unión.

“Como lo he dicho en otras ocasiones, hacer oídos sordos a los reclamos y entender la división de poderes como aislacionismo o pretender que somos inmunes a los procesos políticos, nos colocaría en una posición de vulnerabilidad y pondría en riesgo nuestro rol institucional”, expuso en el documento.

“Hoy como nunca debemos acercarnos a la ciudadanía, oír sus demandas y plantear una renovación desde una visión deliberativa”, añadió.

Consideró que el nepotismo es uno de los problemas que más ha dañado al Poder Judicial, por lo que se pronunció por la regulación de acceso a los cargos sin que los vínculos familiares predeterminen las oportunidades, pero que éstos tampoco sean un obstáculo.

Zaldívar Lelo de Larrea vio conveniente en su plan de trabajo contemplar propuestas de la sociedad civil para fortalecer el sistema meritocrático, para que no haya duda que quienes integran el Poder Judicial de la Federación tengan las capacidades, perfiles y trayectoria para el desempeño del encargo.

“Respecto a la carrera judicial es necesario implementar concursos de oposición para todos los cargos y no sólo para la selección de jueces de distrito y magistrados de circuito”, sostuvo.

En materia de combate a la corrupción, el ahora presidente de la Suprema Corte puntualizó que es necesaria la voluntad política para implementar la cultura de la integridad judicial con medidas como capacitación, selección y nombramiento, adscripción, ascenso, evaluación y disciplina dentro de la carrera judicial.