Transparencia

Insta Inai a la cancillería a entregar oficio de cierre de unidad con la DEA

La conclusión emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales surge tras la solicitud de un particular que requirió el documento a la Cancillería mexicana, no obstante, la SRE respondió que era incompetente para conocer de la petición y señaló a la Guardia Nacional como la instancia que podría saber sobre lo requerido por el particular.