El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dar a conocer los estudios realizados para determinar la viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía.

En un comunicado, el Inai destacó que es indispensable que la población conozca información técnica sobre la construcción de esa obra, ya que con ello las autoridades brindan seguridad de lo que se construye y que se cumple con la normatividad aplicable.

La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena señaló que el sujeto obligado debe informar las características topográficas del terreno; impacto y remediación ambiental; soluciones para pistas, áreas de rodaje y plataformas; estudios de viabilidad de trayectorias y conos de aproximación, aterrizaje y despegue.

Refirió que este asunto revela el interés de la ciudadanía en la agenda pública que impacta en el desarrollo político, económico y social del país y genera una mayor participación ciudadana, lo que propicia que las autoridades hagan transparentes y rindan cuentas de su actuar.

Al presentar este caso ante el pleno del consejo del Inai, la comisionada consideró que este caso es un ejemplo de cómo, el acceso a los estudios que solicita el particular a la Sedena sobre la construcción del nuevo aeropuerto, podría propiciar un ambiente de confianza y respaldo a la actuación de los servidores públicos.

Debido a que la respuesta de la Defensa Nacional no fue satisfactoria al particular que solicitó esta información, se interpuso un recurso de revisión ante el Inai, ya que la dependencia respondió que después de una búsqueda exhaustiva de la información, no se localizó en sus archivos información sobre los estudios de viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía.

Al analizar el caso se puntualizó que la Sedena turnó la solicitud a las unidades administrativas competentes, sin embargo, no puede validarse el carácter exhaustivo de la búsqueda realizada por las Direcciones Generales de Ingenieros y Administración, pues se limitaron a señalar que no localizaron evidencia documental que diera respuesta al requerimiento del particular.

“Es decir, la Sedena no garantizó al solicitante que se realizaran las gestiones necesarias para localizar la información de su interés y omitió precisar los motivos de la inexistencia, por lo tanto, la respuesta de las Direcciones Generales de Ingenieros y Administración no puede validarse.

“Además, el sujeto obligado cuenta con otras unidades administrativas que podrían conocer la información requerida, como la Oficialía Mayor que tiene entre sus atribuciones dirigir los procesos de planeación, programación, presupuesto; ejercicio control y evaluación del gasto público de la dependencia, entre otras funciones”, precisó.

Debido a ello, los comisionados que integran el pleno del consejo del Inai revocaron la respuesta de la Sedena e instruyó llevar a cabo una nueva búsqueda exhaustiva de los resultados y/o entregables de los estudios realizados para determinar la viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía.

De esta manera, se deberá informar las características topográficas del terreno; de impacto y remediación ambiental; soluciones para pistas, áreas de rodaje y plataformas; estudios de viabilidad de trayectorias y conos de aproximación, aterrizaje y despegue.

La información se deberá de buscar en todas sus unidades administrativas competentes, sin omitir a la Dirección General de Ingenieros, a la Dirección General de Administración, a la oficina del General Secretario, a la Oficialía Mayor y la Comandancia de la Fuerza Aérea, utilizando un criterio amplio y se la entregue al particular.

En caso de que la información solicitada no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, éste deberá informar al recurrente la situación y fundamentar los motivos de la inexistencia.