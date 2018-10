A fin de garantizar los derechos y la participación política de las mujeres, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, propuso la modificación a diversos artículos constitucionales que plantean además la no discriminación y la paridad de género en el ámbito civil, social, laboral y educativo.

Las reformas prohíben la discriminación por identidad y expresión de género, así como por orientación sexual. Promueven la impartición de educación con perspectiva de género y la protección para igualdad de derechos a las familias integradas por parejas del mismo sexo, con o sin hijos.

Asimismo, el Estado tendría que promover condiciones de desarrollo rural con base en una perspectiva de género y garantizar la igualdad y la paridad en el acceso a la función pública, la promoción en los órganos de gobierno y en la composición administrativa de los tres órdenes de gobierno y de los organismos autónomos.

“Aún hay un enorme déficit en la paridad de los cargos públicos”, reconoció Muñoz Ledo.

Llamado del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo hizo un llamado al próximo gobierno para avanzar en equidad de género y que no se quede nada más en el gabinete paritario.

“El mensaje que yo diría al nuevo gobierno es que no se quede ahí. Que se han hecho logros muy importantes en los últimos años en la agenda de igualdad de género y deben mantenerse y tomarse en cuenta. No deben sólo pensar que ya es suficiente con un gabinete paritario. Debemos ir walk the talk/andando lo hablado”, comento Tomás Bermúdez, representante en México del BID.

“El sector público ha mostrado resultados importantes en tema de paridad en las cámaras del Senado y Diputados”, comentó.

El reto para el próximo gobierno será que las secretarías y ministerios, que estarán encabezados por mujeres, empiecen a adaptar sus horarios laborales y espacios físicos, planteó.