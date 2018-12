La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de reclamación por la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual establece límites en las percepciones de los servidores públicos.

El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, explicó que debido a que concluyó el periodo de trabajo de la Corte, este recurso se resolverá hasta el próximo año.

La Consejería Jurídica recordó que dicha suspensión fue concedida por el ministro Alberto Pérez Dayán, después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y un grupo de senadores promovieran una acción de inconstitucionalidad contra la ley aprobada en el Congreso por mayoría de Morena.

Argumentó que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma cuestionada.

Precisó que el ministro instructor otorgó la suspensión considerando que los efectos de la ley podrían afectar los derechos humanos de terceros, pero esa interpretación desatiende los requisitos procedimentales expresos.

Mencionó también que la suspensión concedida se fundamentó incorrectamente en el artículo 59 de la Ley Reglamentaria, que establece que para el trámite de acciones de inconstitucionalidad, en lo que no se encuentre previsto, se aplicarán las disposiciones relativas a las controversias constitucionales. No obstante, el artículo 64 de la citada ley sí prevé la figura de la suspensión y, al respecto, dispone que no procede la misma en acciones de inconstitucionalidad.

Respeto a división de poderes

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expuso que no hay margen constitucional para que los jueces y magistrados reduzcan sus sueldos, pero insistió en que el Poder Judicial debe entender la “nueva filosofía política y social”, principalmente sobre el tema de la austeridad.

“Me consta que están haciendo un esfuerzo de austeridad”, y añadió que “la gran mayoría de los jueces y magistrados son gente honorable, capaz y honesta” que vive exclusivamente de su sueldo y prestaciones.

En su primer acercamiento con los medios de comunicación, insistió en que tiene que haber un respeto irrestricto a la división de poderes y a las garantías que ofrece la Constitución al respecto.

En este sentido, refirió que el Ejecutivo no interfiere en la elaboración del presupuesto del Poder Judicial. “Nosotros no le ponemos ni le quitamos una sola coma al presupuesto que nos manda. Somos únicamente el conducto por el que se entrega de manera institucional a la Cámara de Diputados”.

En el mismo sentido, el presidente de la Segunda Sala de la SCJN, Eduardo Medina Mora, dijo que hoy más que nunca el Poder Judicial de la Federación requiere que se le respete.

Al rendir su informe anual de labores, Medina Mora, quien es uno de los aspirantes a la presidencia del alto tribunal, aseguró ante los ministros reunidos en el Salón de Plenos que el Poder Judicial respeta a los otros poderes y órganos del Estado en el ámbito de sus competencias y responsabilidades constitucionales.

Acelerarán nombramiento

Por su parte, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, que preside Ricardo Monreal Ávila (Morena), acordó acelerar el proceso interno para nombrar, la próxima semana, a quien ocupará la vacante del ministro, ya en retiro, José Ramón Cossío Díaz.

Dicha designación a cargo de la Cámara Alta se realizará con base en la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye a los candidatos Juan Luis González Alcántara Carrancá, Celia Maya García y Loretta Ortiz Ahlf.

En entrevista, Freyda Marybel Villegas Canché (Morena), integrante del máximo órgano de gobierno del Senado, informó que la Comisión de Justicia aprobaría mañana el dictamen con la propuesta correspondiente, mismo que se sometería a la discusión y eventual aprobación del pleno camaral en la sesión ordinaria del próximo martes o a más tardar dos días después.

Adelantó que el grupo de Morena, al que pertenece y que detenta la mayoría legislativa en la Cámara de Senadores, decidió, en razón de género, impulsar a una de las dos mujeres de la terna para nueva ministra de la SCJN. (Con información de Notimex)