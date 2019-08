La creación de la Guardia Nacional es la acción de mayor relevancia en materia de seguridad en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, la percepción de inseguridad, así como los indicadores de delitos de alto impacto presentan incrementos respecto de los que se registraban al final de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

El 20 de noviembre, el presidente López Obrador envió al Congreso de la Unión la iniciativa para crear el modelo de Guardia nacional, considerado en el Plan de Seguridad.

Antes de su entrada en operación, que oficialmente fue el 30 de junio, para esa fecha ya se habían desplazado agentes de esa corporación a Veracruz y la Ciudad de México, así como para detener migrantes en estados fronterizos del norte y del sur.

Para el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, en materia de seguridad pública estamos peor de como estábamos el año pasado.

“Si revisamos los datos generados por el propio gobierno, vemos incrementos en prácticamente todos los delitos. Si hace un año teníamos un proceso de bastante descontrol, hoy tenemos un proceso desmedido”, planteó.

Destacó que no se han visto avances en materia de seguridad pública principalmente porque el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad y el Plan Nacional de seguridad no tienen objetivos claros y no se articulan con acciones reales que permitan disminuir la inseguridad.

Dijo que, si bien el gobierno actual heredó un problema, su responsabilidad es desde el día uno y destacó que el problema no es que haya una incidencia delictiva alta, sino que no sepan qué hacer.